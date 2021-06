Найкраща пора для модних експериментів — весна і літо. Теплі дні дають жінкам змогу побачити себе по-іншому, змінитися і поекспериментувати зі своєю зовнішністю і стилем. Влітку, коли сонце ніжить нас променями, хочеться зробити гарний літній манікюр, який не тільки змінить модний образ, а й поліпшить настрій. Ідеї ​​модного літнього манікюру 2021 року — дивіться в нашому матеріалі.

Безсумнівно, модний літній манікюр не залишить вас байдужими і надасть неповторного вигляду. Літній манікюр сміливо може бути яскравим і незвичайним. Та при цьому не обов’язково відмовлятися від елегантних і стриманих образів.

Гарний літній манікюр 2021 подає ідею з легкими і лаконічними мазками. Незвичайні колірні рішення і сполучення різних видів манікюру дають змогу поєднувати пастельні тони і яскраві фарби. Наприклад, кольоровий френч.

Жінкам, які стежать за новинками нейл-арту, буде цікавий літній манікюр червоного, лілового, персикового, бірюзового, бордового, сангрії та інших насичених кольорів. Та головним трендом літа 2021 у нігтьовій індустрії є зелений!

Ніжний літній манікюр у приємній палітрі бузкових, рожевих, блакитних, м’ятних і нюдових тонів — універсальне рішення. Ви також можете дібрати одну палітру кольорів і нанести на кожен ніготь окремо. Вигляд це має такий:

Безсумнівно, трендом цього літа стане манікюр на короткі нігті мигдалеподібної або овальної.

