Куди піти в Києві? Підкаже афіша подій на липень 2021 року! Для вас редакція сайту STB.UA зібрала топ-10 концертів і фестивалів липня. Кожна подія унікальна ― таке неможливо пропустити! Читайте і вибирайте івент для себе.

НАйкращі українські коміки дадуть наймасштабніший стендап-концерт цього літа. 20 липня вперше чотири найкращих коміки країни: Макс Вишинський, Лера Мандзюк, Бекір Мамедов і Максим Коновал, ― виступлять на одній сцені! На знаменитій терасі «ВсіСвої. D12» відбудеться унікальний захід ― «Стендап під відкритим небом. Великий літній концерт».

«Стендап під відкритим небом» ― це 600 глядачів, неймовірний київський пейзаж і прекрасна можливість провести гарний вечір у компанії друзів, коміків і келиха вина.

«Ми дуже довго чекали, щоб закінчився карантин, і нарешті виступимо для великої аудиторії! Упевнений, що глядач теж скучив. Я завжди був за те, щоб стендап ставав масштабною історією для України, і це втілюється в життя! Буде дуже смішно, стильно і атмосферно. Особисто я чекаю цей день більше, ніж свій День народження!» ― розповів хедлайнер Макс Вишинський.

Де: вул. Десятинна, 12

Коли: 20 липня

Ціна: 350―600 грн

MONATIK: «Made With Love And Rhythm» (додатковий концерт) в Києві! 31 липня на оглядовому майданчику КВЦ «Парковий» відбудеться додатковий концерт визнаного поп-короля української сцени MONATIK.

Головний хітмейкер вітчизняної сцени, креативний автор і прекрасний танцюрист буде запалювати в цей вечір разом з вами.

Увага: квитків на концерт MONATIK 30 липня вже майже не залишилося. І це ― більш ніж за місяць до події. Тому виконавець разом з організаторами VIRUS Music вирішили порадувати новиною про ще один концерт.

Однак це теж не єдиний сюрприз: шоу буде в іншому, танцювальному форматі! Спекотно буде всім. Обов’язково скористайтеся можливістю відчути це на собі.

Де: Паркова дорога, 16а

Коли: 31 липня

Ціна: від 350 грн

Музика з фільмів про кохання в Києві! Подія відбудеться 3 липня о 19:00 на майданчику Ботанічного саду ім. Гришка. Спеціально для цього вечора організатори приготували особливу програму. Музика з фільмів: «Ла Ла Ленд», «Зірка народилася», «Північ у Парижі», «Амелі», «Солодкий листопад», «Запах жінки», «500 днів літа», «Великий Гетсбі», «Щоденник пам’яті» , «Привид», «Красуня», «Охоронець», «Закохайся в мене, якщо насмілишся» та ін.

Подаруйте собі та близьким чарівний вечір серед квітів і музики.

Концерт проходитиме з дотриманням усіх правил, 1,5 метра між глядачами.

Де: вул. Тімірязєвська, 1

Коли: 19 липня

Ціна: від 350 грн

Подія відбуватиметься 1 липня о 19:30 на даху ЦУМу, Київ. Вас чекає захопливий і чарівний вечір! У виконанні тріо APASIONADO (випускники Університету мистецтв м. Грац, Австрія) прозвучить джаз композиторів, які жили в Парижі і Буенос-Айресі, а також танго, босанова і легендарний джаз.

Де: вул. Хрещатик, 38

Коли: 1 липня

Ціна: від 250 грн

Зустрічайте електронний тандем, який став найгучнішим відкриттям молодої української сцени, на улюбленій терасі в центрі Києва!

Музика гурту TVORCHI ― це маніфест самоідентифікації, який існує на межі гіпнотичної простоти і вибухової творчості, груву модного саунду і вічних цінностей.

Торік TVORCHI взяли участь у Національному відборі на Євробачення-2020 з піснею «Bonfire» і отримали максимальну оцінку від журі і глядачів у півфіналі. Згодом ця пісня стала найпопулярнішим українським синглом на музичній платформі «Deezer» і 12 місяців очолювала топчарти платформи. На рахунку гурту три студійні альбоми, купа нагород і любов публіки.

Де: вул. Десятинна, 12

Коли: 3 липня

Ціна: від 550 грн

16 липня на сцені оглядового майданчика КВЦ «Парковий» ― незрівнянна Тіна Кароль з яскравим сольним концертом «Красиво»! Нові образи неперевершеної співачки і ще потужніші емоції ― тільки цього вечора! Це неможливо пропустити.

У супроводі живого бенду Тіна Кароль представить свій новий альбом «Красиво» і виконає всі ваші улюблені композиції минулих років.

Нова платівка відразу ж стала рекордсменом, потрапивши в топчарти стрімінгових ресурсів. «Красиво» ― це звернення до епохи диско. У піснях альбому яскраві поп-мотиви гармонійно поєднуються з естетикою періоду кінця 80-х років.

Кожна пісня ― вибух почуттів. Гучний «Скандал» має провокаційний настрій. «Красиво» викликає приємну ностальгію. У кожній композиції ― ціла історія.

Шоу Тіни Кароль підкорить сміливими постановками, унікальними світловими рішеннями, застосуванням новітніх технологій і, звичайно, чарівним вокалом співачки.

Де: Паркова дорога, 16а

Коли: 16 липня

Ціна: від 590 грн

24 липня оперна зірка Італії, володар одного з найоригінальніших оперних голосів у світі, автор саундтреку серіалу «Клон» виступить на «Bakkara River Party»!

Відомий у всьому світі Алессандро Сафіна здобув міжнародний успіх з часів першої ж платівки «Insieme a te» (1999), яка отримала «золотий статус» у Бразилії і Тайвані та «платиновий» ― у Нідерландах.

У Києві концерт Сафіни відбудеться в рамках «Bakkara River Party» ― унікального формату концертів на воді з неймовірним краєвидом, який надає подіям особливого шарму.

Де: Венеційський острів, 1

Коли: 24 липня

Ціна: від 1200 грн

