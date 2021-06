Як у домашніх умовах виростити лимон, щоб улюблений фрукт радував вас цілий рік? Виявляється, це дуже легко і просто! Навіть з найменшої лимонної кісточки можна виростити ціле дерево. Читайте покрокову інструкцію, як виростити лимон.

Більше на тему: Як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах

Більше на тему: Морозиво з йогурту зі смаком лимона: рецепт від Артема Кінаша

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.