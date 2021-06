Кокос дуже смачний і ароматний, а особливо якщо їсти його свіжим. Але кожен може стикнутися з однією проблемою: як розбити кокос? Своїм лайфхаком поділився учасник «МастерШеф. Професіонали» Діма Шевченко, він же Шева Дімарик. Покрокову інструкцію, як розбити кокос, читайте в матеріалі.

Найпростіший і найдієвіший метод розколоти кокос – скористатися молотком. Вам просто необхідно загорнути плід у рушник і зробити кілька ударів. Але так ви можете і себе поранити, і змішати солодку середину з грубою шкаралупою кокоса. Як же тоді розбити кокос без особливих зусиль?

На одній зі сторін кокоса є три заглиблення. Одне з них більш м’яке і саме його вам потрібно знайти. Гострим ножем спробуйте потикати в усі три заглиблення. Коли знайдете підходяще, то вставте в нього ніж і зробіть отвір близько 1–1,5 сантиметра. Також можете зробити це за допомогою звичайного цвяха або викрутки.

Усередині кокоса є сік, який потрібно вилити. Для цього вам необхідно взяти будь-який посуд і перевернути кокос отвором вниз. Краще і зручніше за все використовувати чашку або склянку.

Щоб розкрити кокос без використання молотка і зберегти гарну форму, вам знадобитися духовка. Розігрійте її до 190 °C.

Покладіть кокос на деко і розігрівайте його протягом 10 хвилин. Цього часу має вистачити, щоб тверда шкаралупа кокоса тріснула. Якщо ж цього не сталося – продовжуйте його гріти. Якщо ж ви поспішаєте, то можна використовувати і мікрохвильовку. Просто відправте в неї кокос у відповідній посудині на 3 хвилини.

Загорнутий у рушник кокос покладіть у міцний пакет. Потім кілька разів вдарте об будь-яку тверду поверхню. Кокос повинен розколотися на шматочки.

Дістаньте кокос з рушника і за допомогою ножа обережно відокремте білу м’якоть від шкаралупи. Після чого звичайним ножем або картоплечисткою зніміть коричневу шкірку, що залишилася, і можете сміливо ласувати солодкою м’якоттю кокоса.

