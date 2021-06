Літній сезон радує кінолюбителів своїми новинками. Після тривалого локдауну кінотеатри знову відчиняють свої зали для гостей. На глядачів чекають справжні пригоди, фантастика, екшн і страхітливий трилер. Більше про головні фільми літа 2021, а також про те, що подивитися в кіно, — читайте в матеріалі.

З 27 травня в кінотеатрах активно користується попитом фільм «Круелла». Дія кінострічки відбувається в Лондоні у 1970-ті ― в епоху панк-року. Спочатку глядач бачить Круеллу як скромну дівчину Естреллу, яка мріє стати модною дизайнеркою. Однак сутність бере своє, і вона перетворюється на небезпечну і мстиву Круеллу.

З 27 травня на екрани повернувся один з найуспішніших трилерів останніх років — фільм Джона Кразінські «Тихе місце». Дія другої частини розпочинається відразу ж після подій першої. Фантастична історія про апокаліпсис, де страшні монстри вбивають людей, знаходячи їх за звуками. Головну роль у фільмі грає Емілі Блант.

З 8 липня в кінотеатрах дивіться прем’єру «Ми є Ми поруч». Історія про зустріч хірурга і загадкової дівчини, яка перевертає їхні життя. Вони стають сенсом одне для одного і готові боротися за своє щастя проти всього світу. Синопсис нового фільму легендарного українського режисера Романа Балаяна звучить загадково і натякає, що в ньому буде не тільки історія кохання, а й драма. Події в «Ми є Ми поруч» розгортаються в Києві в наші дні.

8 липня також відбудеться прем’єрний показ довгоочікуваного фільму від Marvel зі Скарлетт Йоханссон. Чорна вдова вирушить до Росії, щоб протистояти своєму минулому і зіткнутися з убивцею Оленою Бєловою (яку грає молода актриса Флоренс П’ю).

15 липня в кінотеатрах відбудеться показ кіно для любителів артхаусу. Естетський фільм Вонга Карвая «Чунгкінський експрес» 1994 року — культова стрічка, яка не тільки зібрала мільйон доларів у рідному для Карвая Гонконгу, а й здобулася на порівняння з «Кримінальним чтивом» Тарантіно. Це дві паралельні історії про двох поліцейських у Гонконзі: один закохується в загадкову жінку в світлій перуці, а другого — який носить ім’я № 663 — переслідує працівниця закусочної.

5 серпня на вас чекає продовження фільму «Загін самогубців». У другій частині блокбастера дія відбувається у в’язниці Бель Рів з найвищим рівнем смертності. В’язні збираються в загін X і вирушають на острів Корто Мальтезе, щоб зруйнувати Йотунхейм ― в’язницю і лабораторію, де проводять експерименти над людьми.

