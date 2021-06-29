Меню в теплу пору року неможливо уявити без кабачків. Незважаючи на те, що цей овоч не має яскраво вираженого смаку, є безліч способів приготувати його смачно і швидко. Рецепти з кабачків на щодень знайдете в нашому матеріалі! Читайте, що приготувати з кабачків радять учасники «МастерШеф».

Інгредієнти:

Приготування:

У розігріту сковороду налити трохи оливкової олії. Викладати оладки по 1 ст. л. Смажити по 3 хв. з кожного боку. Готові оладки подавати зі сметаною.

Яйця трохи збити виделкою і змішати з цукіні та часником. Додати борошно і рублений кріп. Посолити і поперчити за смаком. Ретельно перемішати.

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Інгредієнти:

Приготування:

Хліб нарізати кубиками і трохи обсмажити на вершковому маслі. Налити готовий суп у порційні тарілки, викласти кубики хліба і посипати кунжутом. За бажання можна прикрасити свіжою зеленню.

20 хв. до готовності картоплі. Зняти з вогню і перебити блендером на пюре.

Додати до овочів у каструлі картоплю, 2 ч. л. кунжуту, сіль і перець. Все добре перемішати і залити вершками.

У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло і обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, перемішати і смажити все разом ще 3 хв. Потім додати кабачок і тушкувати 5 хв.

Інгредієнти:

Приготування:

Трохи обсмажити бекон і також на кілька хвилин перекласти на паперовий рушник.

Цукіні тонко нарізати вздовж і трохи обсмажити на оливковій олії. Посолити за смаком і викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

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Інгредієнти:

Приготування:

Форму для кексу змастити оливковою олією і притрусити борошном. Викласти тісто у форму і відправити в духовку випікатися протягом 50 хв. за 180 °С. За 20 хв. до кінця випікання посипати шоколадними краплями. Готовність кексу перевірити зубочисткою.

З тертого цукіні руками відтиснути зайву вологу і додати до яєчної суміші. Перемішати і з’єднати з сухими інгредієнтами. Знову перемішати.

Яйце збити з цукром. Додати каву і вершкове масло. Збити ще раз.

Інгредієнти:

Приготування:

Яйце збити з молоком, сіллю і перцем. Сир натерти. Зелень дрібно порубати. Додати все до яєчної маси і перемішати. Потім додати тушковані кабачки.

Цибулю і часник дрібно порубати і обсмажити на олії до прозорості.

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Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Для соусу:

Приготування:

Для песто з лимона вичавити сік і натерти цедру. Цибулю і часник порубати. З зелені обірвати листочки і перекласти в чашу блендера. Туди ж додати всі інші інгредієнти для соусу і подрібнити.

Баклажани і цукіні нарізати кружечками. Сир халумі нарізати товстими пластинами. Сковороду-гриль змастити оливковою олією і обсмажити овочі по 5 хв. з кожного боку. Викласти баклажани і цукіні на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Додати в сковороду ще трохи олії та обсмажити сир по 2 хв. з обох боків.