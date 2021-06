Гороскоп на 29 червня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно бути більш рішучим, а кому варто зайнятися своїм здоров’ям? Читайте гороскоп на 29 червня від екстрасенсів СТБ.

Вам варто прислухатися до своєї інтуїції. Завдяки їй ви зможете ухвалити правильне рішення. Зірки радять більше покладатися на себе і менше слухати інших. Тільки ви знаєте, що вам потрібно.

Прекрасний день для звернення до вищих інстанцій, оформлення важливих паперів і підписання довгострокових договорів. Зверніть увагу на своє здоров’я.

Для того, щоб вийти на новий рівень, вам варто наважитися на ризик. Так, це страшно, але іноді тільки такі рішучі дії приносять результат.

Чудовий день. Вас навідають геніальні думки. І що найголовніше, ви точно знаєте, як досягти бажаного результату.

Вам бракує впевненості в собі. І хоча ви знаєте собі ціну і можете адекватно оцінити свої можливості, іноді вам здається, що ви ні на що не здатні. Облиште ці думки. Усі проблеми у вас в голові.

У вівторок краще зайнятися особистими справами і зміцненням здоров’я. Імовірні великі зміни в побуті: ремонт, купівля меблів або ускладнення взаємин із сусідами.

З самого ранку ви загрузнете в рутинній роботі. Однак тільки завдяки їй ви зможете подолати лінь і завершити всі справи, які так довго відкладали.

Проблема в тому, що ви дуже любите займатися самокопанням і самоїдством. Іноді краще просто відверто поговорити і попросити про підтримку. Це не соромно.

День рівноваги і спокою. Він обіцяє пройти в любові і взаєморозумінні. Ви зможете закласти основу для свого матеріального благополуччя. Не бійтеся змін.

Проблемний день. Імовірні конфлікти і непорозуміння на роботі і в сім’ї. Щоб уникнути грандіозних скандалів, зірки радять спокійно сприймати критику.

Непростий день. Можлива зрада з боку коханої людини. Не бійтеся розірвати нездорові стосунки. Ви гідні кращого. Ось тільки вони настануть тоді, коли ви зможете попрощатися зі старими непотрібними речами, думками і людьми.

Рибам варто зайнятися вирішенням особистих справ і своїм здоров’ям. Ви занадто багато працюєте. Настав час відпустки. Якщо зараз вона неможлива, то спробуйте хоча б її спланувати.

