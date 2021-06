Як пройде прийдешній тиждень? До чого варто приготуватися? Дізнайтеся в гороскопі на тиждень з 28 червня по 4 липня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Дорогоцінне каміння за знаками зодіаку

На цьому тижні Місяць позитивно на вас впливає. З неділі він перебуватиме в кращому положенні відносно вашого знаку зодіаку. Удача супроводжує вас, бере вас за руку і безпечно веде через перешкоди і небезпеки. Прагніть більшого задоволення, любові, щастя і гармонії для вашого життя. Вам можна позаздрити.

Ваша правляча планета перебуває у вогняному знаку. Це підштовхує на вчинки і піднімає настрій. А коли у вас справді гарний настрій, усе може закінчитися гарячковим поспіхом, бо ви просто хочете зробити все й відразу.

Протягом тижня мало що може піти не так. Так, деякі планети утворюють пастку для вашого знака, тому іноді ви почуватиметесь трохи пригніченим. У такі моменти сама доля показує вам, скільки сили може дати кохання.

Цей тиждень наближає вас до кращого в житті, до справжнього щастя. Тепер ви можете показати всім, наскільки ви щасливі й успішні. З коханою людиною важливо поговорити і розповісти всі таємниці про своє життя. Стати трохи схожим на дитину, у чомусь наївним і по-доброму вразливим.

На цьому тижні вас захищатимуть зірки, а кохана людина буде ніжно обіймати. Звичайно, проблеми залишилися, але вони вже не здаються такими важливими. Ви наповнені оптимізмом, сповнені сил та енергії. Відчуваєте, що все буде добре: кар’єра, кохання, здоров’я ― вам скрізь буде добре. Вам просто потрібно запросити це щастя, яке стукає у ваше життя.

Вас легко підбадьорити, і це чудово. Ось що робить вас таким вродливим, так це енергія. Однак на цьому тижні вам потрібно бути трохи обережнішим. Ентузіазм тепер може швидко перейти в зухвалість і необачність. Будьте обережні і пригальмуйте, якщо помітите, що набираєте обертів.

Почніть тиждень зі спортивних подій. Не звертайте уваги на заздрісника, який разу вказує на недоліки. Він просто хоче зруйнувати те щастя, яким огортають вас зірки. На цьому тижні Місяць зробить вас яскравим центром уваги всюди.

Ви тримаєтеся за те, що вже знаєте напам’ять. Але на цьому тижні є що відкривати і пізнавати. Ви можете спробувати знайти альтернативи в старих завданнях. З вівторка Місяць пробудить теплі і сердечні почуття і зробить вас щасливим.

Коханий буквально несе вас на руках. З його допомогою ви зможете розставити важливі акценти, привернути удачу й ухвалити правильні рішення. Ваша впевнена поведінка вражає. Так тримати!

Якщо ви хочете щось просунути вперед, зірки зараз дуже і дуже сприятливі для відповідної розмови. Наберіться сміливості, щоб підійти до керівництва і заговорити про підвищення. Успіх гарантований на 90%.

Ваші життєлюбність і ентузіазм справді заразливі. На цьому тижні ви зустрінете багато приємних людей. Місяць робить вас настільки милим, що неможливо буде відмовити в жодному бажанні. Раптово відкриваються двері, які, здавалося, тривалий час були щільно зачинені. І за цими дверима не тільки успіх, а й багато любові.

До середи вас побалує кохання, а до суботи — повний спокій і гармонія. Багато що працює на вашу користь. Але не варто ігнорувати прохання близьких. Є ризик, що ви забудете про обіцяне і можете втратити друзів.

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.