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Манікюр 2021: модні тренди року

25.06.2021

Красиві доглянуті нігті — обов’язковий елемент образу кожної жінки з почуттям власної гідності. Та який манікюр буде в тренді у 2021 році? Як не помилитися і не відстати від моди? Читайте в нашому матеріалі про те, який манікюр буде в тренді у 2021 році.

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маникюр 2021

Манікюр 2021: Ніжна пастель у горошок

Довгі нігті, що звужуються до кінчиків, — один із основних трендів останніх років. Однак не всі зможуть носити такі нігтики, адже більша частина представниць прекрасної половини людства давно віддала перевагу короткому манікюру. Та якщо ви хочете бути в тренді, вибирайте для такого манікюру лак пастельних, наприклад, персикових відтінків, і доповніть його білими цятками.

маникюр 2021

маникюр 2021

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Імпресіонізм у манікюрі 2021

Геть однотонні кольори! Дедалі частіше на модних подіумах можна побачити моделей з різнобарвними нігтями. 10―15 мазків різнокольоровими лаками по зростанню нігтьової пластини здатні надати яскравості навіть найпохмурішому дню. Нехай у нашому житті буде якомога більше кольорів і позитивних емоцій!

маникюр 2021

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Манікюр у стилі negative space

Манікюр у стилі negative space трохи змінився, але не втратив своєї актуальності. Щоб адаптувати образ до нового року, треба просто провести яскраву «кому» на бічній поверхні нігтя.

маникюр 2021

маникюр 2021

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Модний манікюр 2021: Френч

Класичний і кольоровий френч не втрачають своєї актуальності. Здається, цей манікюр буде в трендах завжди. А в 2021 році — особливо. Що стосується кольору, то тут немає якихось обмежень. Обирайте той колір, який вам подобається. Ви точно не прогадаєте.

маникюр 2021

маникюр 2021

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Манікюр 2021: Геть стереотипи!

2021 рік точно буде роком нейл-арту, тож, якщо ви давно мріяли прикрасити нігті чимось незвичайним, зараз саме час. Не варто обмежуватися одним малюнком. Якщо ви зобразите на кожному нігтику яскраву абстракцію, візерунки, анімалістичний принт — прекрасно! І що різноманітніше, то краще!

маникюр 2021

Щодо модної форми, то в 2021 році немає якихось обмежень. Сміливо покладайтеся на свій смак. Ви точно не прогадаєте. Також пам’ятайте, що в трендах залишаються пастельні відтінки, матові тони, омбре і невелика абстракція. І нехай ваші нігтики тішать своєю красою якомога довше!

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