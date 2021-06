Скільки буде вихідних днів у червні 2021 року в Україні? Цього місяця нас чекає два додаткових вихідних — 21 і 28 червня. Та чи можна буде планувати на ці дати невелику відпустку? Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у червні.

Перший місяць літа подарує українцям два додаткових вихідних дні. Так, День Святої Трійці, який завжди припадає на неділю, цьогоріч буде 20 червня. А це означає, що понеділок — 21 червня — також буде вихідним днем. Тому українців чекає три вихідних поспіль: 19, 20 і 21 червня.

Рівно через тиждень — 28 червня — країна відзначатиме День Конституції України. В 2021 він припадає на понеділок, який також вважається офіційним вихідним. А це означає, що 26, 27 і 28 червня теж можна присвятити відпочинку.

Загальна кількість календарних днів — 30

Робочі дні — 20

Вихідні дні — 10

Передсвяткові (скорочені на 1 годину) — немає

Державні свята — День Святої Трійці (20 червня) і День Конституції України (28 червня).

