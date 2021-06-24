25 червня готує нові сюрпризи для знаків зодіаку. Що ж обіцяють зірки? Як грамотно розподілити свої сили? Читайте в гороскопі на 25 червня 2021 року.

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Овен

Овни тиснутимуть на газ у прямому і переносному сенсі. Ви поспішаєте і намагаєтеся скрізь устигнути. Проте не забувайте про відому приказку: зробиш спішно ― буде смішно…

Телець

У вас буде багато справ, тому ви мотивовані і хочете щось змінити. Так тримати. Не марнуйте час і сили на з’ясування стосунків.

Близнюки

Якщо вас про щось запитують, це не означає, що треба розкривати секрети. Будьте розумнішими, говоріть менше.

Рак

Не дозволяйте загальній ейфорії та метушні заразити вас. Залишайтеся собою.

Лев

Будьте обережні з грошима і походами по магазинах після роботи. Ризикуєте витратити все на непотрібні і неякісні речі.

Діва

День справді почнеться добре. Місяць дає вам сили і мотивацію. Хоч би що ви робили, ви робите це з усмішкою та ідеально.

Терези

Несподівано відкриються нові двері до успіху. Терези знову йдуть уперед. І це правильно, адже час залишати проблеми та невпевненість у собі слабакам.

Скорпіон

День закінчиться добре. Вам нарешті вдасться розслабитися на плечі партнера. Годі сваритися і з’ясовувати стосунки.

Стрілець

Ви неймовірно сильні і продуктивні. Тому інших можна тільки дивувати і доводити їм, наскільки ви професійні. Ви відмінно працюєте в команді!

Козеріг

У Козерогів зашкалюють вогняні енергії. Ви сильні, тим самим змушуєте нервувати інших.

Водолій

Дім, милий дім. Ви наповнюєтеся відчуттям безпеки у своїх чотирьох стінах.

Риби

Ви маєте впевнений вигляд. Та, на жаль, є ризик перевантажити себе. Тому знайдіть час для відпочинку і релаксу.

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