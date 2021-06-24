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9 магічних секретів для молодят від циганської ясновидиці Рубіни Цибульської

24.06.2021

Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» циганська ясновидиця Рубіна Цибульська ексклюзивно поділилася з читачами stb.ua секретами щасливого сімейного життя.

  1. У перший день заміжжя під ліжко потрібно покласти ніж, який використовувався в побуті у вашому домі. Залиште його там на місяць, а потім закопайте в землю. Це вбереже шлюб від втручань рідні і згладить сварки між молодятами.
  2. Відламайте правою рукою шматочок весільного короваю і залиште на 21 день. Після – замочіть в молоці і згодуйте собаці. Це необхідно для того, щоб чоловік ваш був господарем і добувачем для сім’ї.
  3.  Простирадло, на якому спали молодята в першу ніч, зберегти і не прати, поки не з’явиться дитина. Цей спосіб допоможе завагітніти і забезпечити успішні пологи.
  4. Відріжте від подарованих на весілля троянд два бутони і покладіть під подушку в шлюбну ніч, а потім заберіть і висушіть. Зберігайте їх разом перший рік шлюбу. Так ви посилите любов свого чоловіка або дружини.
  5. Роздайте все, що залишилося після весільного столу, всім охочим, хто прийшов розділити з вами радість весілля. Так ви внесете у свою молоду сім’ю достаток і повагу.
  6. Переступаючи поріг будинку, де будете жити, в перший день свого сімейного життя, візьміться за руки. Чоловік повинен зробити перший крок, а слідом дружина. Цей обряд посилить підтримку і взаєморозуміння молодих.
  7. Для залучення благополуччя в шлюбі молодим відразу після одруження під ноги необхідно кидати зерно. Це може бути пшоно, жито, овес.
  8. Щоб шлюб не розпався одразу  після весілля, потрібно під час святкування обв’язати руки нареченого і нареченої червоною стрічкою, і так вони повинні випити кожен зі свого келиха солодкий алкогольний напій (шампанське, лікер, наливка). Але не горілку!
  9. Якщо молодятам випала можливість з’єднати свою долю в ту пору року, коли вони можуть посадити дерево (де завгодно, в тому місці, в якому вони його зможуть відвідувати і воно буде в безпеці), то варто використовувати цей шанс. Тому що дерево буде сприймати вас, як рідних, тим самим посилюючи енергетику обох і вашого союзу в цілому. Те ж саме варто зробити в перші пів року після народження дитини. Піднесіть дитя до дерева відразу після посадки, дайте йому торкнутися саджанця. Це дерево буде оберігати ваше чадо від хвороб і невдач, поки росте.

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