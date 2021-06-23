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Морозиво з йогурту зі смаком лимона: рецепт від учасника  «МастерШеф»

23.06.2021

Як приготувати морозиво з йогурту? Відповідь вам підкаже наш простий рецепт. Дізнайтеся, як зробити морозиво з йогурту  зі смаком лимона в домашніх умовах, у покроковому рецепті  від учасника  «МастерШеф. Професіонали»  Артема Кінаша  в матеріалі.

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Мороженое из йогурта

Інгредієнти:

  • цукор або цукрова пудра — 200 г
  • лимони — 2 шт.
  • вершки високої жирності — 400 мл
  • йогурт — 200—300 мл

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Приготування:

  1. Зрізати шкірку з лимонів, натерти її на терці, потім вичавити з лимонів сік.
  2. Отриманий сік змішати з цукровою пудрою і тертою цедрою. Залишити до розчинення цукрової пудри.
  3. Добре збити охолоджені вершки. Поступово тонкою цівкою влити йогурт. Весь процес має тривати 2–3 хвилини.
  4. Додати у вершки лимонну суміш частинами. При цьому продовжувати збивати суміш протягом 10 хвилин.
  5. Отриману суміш залишити на дві години в холодильнику.

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Цей рецепт зручний, бо не передбачає використання спеціальної морозивниці. Для отримання  ніжнішої консистенції потрібно після першої години охолодження збити отриману масу ще кілька разів.

Смачного!

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