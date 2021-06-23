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Манікюр на довгі нігті на літо 2021: тренди

23.06.2021

Літо в розпалі, а отже, настав час подбати про свій манікюр. Тенденції нейл-арту вже сурмлять наповну про те, що в нинішньому сезоні в моду ввійдуть довгі нігті. Та який манікюр зробити? Який колір обрати? Чи краще малюнок? Читайте в нашому матеріалі добірку з найактуальніших новинок і трендів манікюру на довгі нігті сезону літо 2021!

маникюр 2021

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Нюд

Мода на натуральність не втрачає своєї актуальності, а це означає, що нюдовий манікюр, як і раніше, в тренді. Ось тільки влітку можна трохи побешкетувати, доповнивши його нехитрим малюнком або слоганом. Напівпрозорі довгі нігті овальної форми, акуратні, з мокрим блиском чи ефектом пластику або скла – наймодніший нюд-дизайн.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Омбре

Манікюр у стилі омбре також залишається на піку популярності. Однак у сезоні літо 2021 можна трохи відійти від звичного його виконання і поекспериментувати. Зверніть увагу на яскраві кольори або незвичайні техніки. Пам’ятайте: хто не ризикує, той не п’є шампанського.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Золото

Немає такої дівчини, якій не подобався би цей дорогоцінний метал. І якщо нині вважається моветоном носити золоті прикраси у величезній кількості, то про манікюр ніхто такого не казав. Ось тільки не варто всі нігті покривати золотом. Достатньо кількох пластинок. Решту доповніть кольором.

маникюр 2021

маникюр 2021

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Пастель

Оскільки в сезоні літо 2021 у тренді ніжність і природність, то сучасний нейл-арт не може обійтися без улюблених нами розбілених або крейдових відтінків. Вибирайте різні їх поєднання. Не варто зупиняти себе: різнокольоровий манікюр завжди актуальний. А щоб поекспериментувати, варто також віддати перевагу некласичним технікам нанесення лаку або додатковому декору. Тільки не перегніть палицю.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Квіти і малюнки

Ну і звичайно ж, на піку популярності манікюр із квітковим принтом або різними малюнками. Варіантів тут може бути дуже багато. Квіти або абстрактні малюнки на безіменному чи на кількох нігтях одразу.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

І пам’ятайте: у моду повертається однотонне покриття. Тільки вибирайте благородні кольори. Не бійтеся класики. Вона завжди актуальна.

маникюр 2021

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