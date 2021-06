День Конституції України — одне з найважливіших державних свят. Якого числа українці відзначають День Конституції і в який день тижня це свято в 2021 році — дізнайтеся в матеріалі.

Щорічно в Україні День Конституції відзначається 28 червня. У 2021 році святу виповнюється 25 років!

Основний Закон України був прийнятий у ніч на 28 червня 1996 року. Цій важливій події передували 6 років важкої праці, консультацій, дебатів і домовленостей. У вступній частині закону зазначається, що Верховна Рада прийняла Конституцію від імені українського народу — громадян України всіх національностей.

У 2021 році день Конституції випадає на понеділок. А це означає, що всіх українців чекає додатковий вихідний.

