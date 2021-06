Яким буде новий день? До чого варто приготуватися всім знакам зодіаку? Читайте астрологічний прогноз на четверг, 24 червня 2021 року, від екстрасенсів СТБ.

Не сумнівайтеся в своїй продуктивності, просто пориньте в роботу. Це принесе бажаний результат.

Пристрасні почуття і приємні компліменти ― це саме те, що чекає Тельців у четвер. Пориньте в атмосферу романтики.

Поспіх робить вас нетерплячими. Не дозволяйте собі поспішати, якщо стрес стає некерованим. Краще зробіть перерву.

Усе відбуватиметься повільніше, і це, безумовно, вас дратуватиме. Постарайтеся впоратися з собою, інакше ризикуєте заробити нервовий зрив.

Ви будете креативні і виразні. Проявіть себе з кращого боку.

Було б непогано компенсувати втому спортивними вправами. Тільки так ви можете випустити пару і відволіктися.

У вас ще багато справ, але ви не зможете переробити все. Тому зверніться по допомогу до близьких друзів, які вам не відмовлять.

Місяць зараз розпалює у вас бажання сперечатися. Якщо ви виявите, що порив нікуди не дінеться, краще спрямуйте свою енергію в інше русло.

Коли гарячковий темп ущухає, міжособистісні взаємини знову налагоджуються. Повірте зіркам!

Зверніть увагу на своє самопочуття і стан шкіри. Стрес явно пішов вам не на користь. Приділіть час собі, а не роботі.

Стежте за своїми особистими речами. Ви будете дуже неуважні і можете забувати цінні речі в громадських місцях.

Ви відчуваєте спустошення. Здається, що ви зупинилися. Але не поспішайте робити песимістичні висновки. Усе ще можна виправити.

