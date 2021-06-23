Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Брауні: рецепт покроково від Анни Сагайдачної

23.06.2021

Актриса легендарного серіалу «Кріпосна» продовжує ділитися з шанувальниками авторськими рецептами десертів. Ми вже розповідали про приготування панкейків на кокосовому молоці. А ось як зробити брауні в домашніх умовах — знає Анна Сагайдачна.

анна сагайдачная

Брауні — один з улюблених, швидких і смачних десертів Анни Сагайдачної. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася рецептом його приготування.

Не забудьте про форму для випікання 20×20.

Складові:

  • Яйця — 3 шт. (приблизно 180 г)
  • Цукор — 200 г (краще перемолоти в пудру)
  • Масло вершкове — 170 г
  • Шоколад чорний — 200 г
  • Какао — 30 г (краще алкалізоване)
  • Борошно — 110 г
  • Сіль — щіпка
  • Розпушувач — 1/2 ч. л.
  • Горіхи волоські — 70 г

Більше на тему: Рецепт пана-коти від Анни Сагайдачної

Спосіб приготування:

  1. Розтопити шоколад з маслом (помішуючи) на паровій бані; додати цукор і сіль.
  2. Ввести по одному яйцю.
  3. Додати просіяні борошно, какао і розпушувач.
  4. Додати злегка подрібнені горіхи.
  5. Викласти суміш у форму, застелену пергаментом, і поставити в розігріту до 170 градусів духовку на 25—28 хв. з конвекцією. Не пересушіть! В оригінальному десерті серединка повинна залишатися трохи вологою.
  6. Дайте охолонути при кімнатній температурі і поставте на кілька годин у холод (так він не буде кришитися).

Вишневий соус:

  1. Насипте в сотейник ягоди вишні (без кісточки), цукор, трохи кукурудзяного крохмалю (розведіть з невеликою кількістю води і тонкою цівкою влийте до вишень).
  2. Помішуйте до загустіння на середньому вогні.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send