Як приготувати варення з черешні на зиму? Це питання зараз дуже актуальне. Редакція сайту STB.UA підготувала для вас простий і дуже смачний рецепт цього ароматного та в міру солодкого смаколика. Всі подробиці приготування варення з черешні читайте в нашому матеріалі.

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Із зазначеної кількості інгредієнтів можна приготувати дві банки варення із черешні об’ємом 0,5 л.

Рецепт черешневого варення

Інгредієнти:

½ кг черешні

600 г цукру

3 г лимонної кислоти

3 г ванільного цукру

Спосіб приготування:

Ягоди промити, видалити плодоніжки та кісточки. За бажанням замість кісточок у серединку черешні можна покласти шматочки волоського горіха. Для цукрового сиропу в каструлю вилити 1 склянку води. Додати цукор і поставити на повільний вогонь. Постійно помішуючи, довести до кипіння та зняти з вогню. Підготовлені ягоди залити отриманим сиропом і варити близько 35 хв., періодично помішуючи та знімаючи піну. За кілька хвилин до закінчення варіння додати до черешні лимонну кислоту. Це не дозволить готовому варенню засахаритися під час зберігання. Для аромату додати ванільний цукор. Розлити варення у стерилізовані банки та закатати. Обгорнути банки з черешневим варенням ковдрою на 5 год. до повного охолодження.

Смачного!

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