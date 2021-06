Як зробити корисний і недорогий засіб для вмивання своїми руками? Виявляється, це зовсім просто! Читайте рецепт у нас в матеріалі.

Для того, щоб ваша шкіра була зволоженою і здоровою, не обов’язково купувати дорогі магазинні засоби. Ви можете легко і просто зробити гель для вмивання в домашніх умовах. Одним з найефективніших рецептів сьогодні ми поділимося з вами. Для нього знадобляться лише 2 складники – вівсяні пластівці і вода. Трохи вільного часу, і б’юті-засіб готовий.

Покроковий рецепт засобу для вмивання:

Зберігайте гель для вмивання обличчя в холодильнику або прохолодному місці. Також рідину ви можете залити в кубики для льоду, протираючи ним обличчя.

Тепер ви знаєте, як зробити засіб для вмивання обличчя в домашніх умовах. Насолоджуйтесь отриманим результатом!

