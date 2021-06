Сьогодні день народження українського телеведучого, актора, стендап-коміка і співпродюсера Сергія Притули. Четвертий рік поспіль він радує нас на телеканалі СТБ як ведучий Нацвідбору на Євробачення. Редакція STB.UA вітає Сергія зі святом!

На своїй сторінці в Instagram Сергій написав:

«40 років!

Порох є, цілі намітив.

Вогонь!»

Відомий ведучий пройшов у своєму житті всі етапи. Він був будівельником, вантажником, офіціантом і навіть помічником кухаря. У Тернополі деякий час Сергій займав посаду студентського декана академії. До теперішньої кар’єри було пройдено великий шлях, та й скільки перемог і нових пригод чекає зірку ще, покаже час. А поки редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає Сергію Притулі найцікавіших проєктів, подорожей і вічного сімейного щастя!

