Гель-лак підкуповує сучасних жінок своєю стійкістю та легкістю в застосуванні. І сьогодні вже зовсім не обов’язково йти до салону, щоб зробити такий манікюр. Ви можете купити професійні матеріали і провести цю процедуру самостійно. Як зробити манікюр гель-лаком в домашніх умовах, що для цього знадобиться і наскільки він шкідливий — читайте в матеріалі.

Більше на тему: Домашній манікюр на короткі нігті

Ми підготували для вас список засобів, необхідних для покриття нігтів гель-лаком:

Більше на тему: Манікюр 2020: модні тренди року

Більше на тему: Як відновити нігті в домашніх умовах

Навколо теми гель-лаку не вщухають суперечки: чи завдає він шкоди нігтям і чи так безпечна UV-лампа? Спробуємо розібратися в цих питаннях. Отже, сам по собі гель-лак абсолютно нешкідливий, тут головне — дотримуватися технології нанесення, щоб не травмувати нігті. Також вибирайте лаки перевірених виробників: цим ви забезпечите себе від токсичних компонентів. Що стосується впливу ультрафіолету: якщо лампа якісна, то вона і безпечна. Головне — стежити за своєчасною заміною лампочок. Але ви можете перестрахуватися й нанести сонцезахисний крем на руки перед процедурою. Однак всі дівчата люблять і роблять гель-лак. Особливо учасниці проекту «Холостяк», ручки яких знаходяться у центрі уваги.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.