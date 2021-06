Як допомогти дитині стати успішною: поради від Олени Курилової

Найбільше щастя для батьків – це здорова, розумна і успішна дитина. Як допомогти своєму чаду розвивати здібності й таланти, розповіла експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Олена Курилова.

Як виготовити оберіг для дитини

Для розвитку тяги до знань, зацікавленості в творчих успіхах і прагнення до перемог, лідерства використовують оберіг з листя папороті:

Олена Курилова радить щороку міняти вміст подушечки, тобто висушувати нове листя. Старе – не палити, не кидати у воду або в сміття. Його слід просто покласти на землю.

«Перед іспитами забобонні студенти дуже часто кладуть книжку під подушку. Листя папороті набагато сильніше для розвитку розумових здібностей. Певного дня збору листя папороті немає. Годиться весь літній період», – каже спадкова провидиця.

