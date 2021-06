Як правильно і продуктивно провести новий день? Що обіцяють зірки? Читайте в гороскопі на 23 червня 2021 року.

Ви повинні придивитися до нових знайомих. Знайомства та контакти мають свої переваги. Однак важливо вчасно відфільтрувати потрібне і непотрібне.

Ви зможете донести до людини те, що для вас важливо. Тельці звучать дуже переконливо.

У вашому житті останнім часом часто трапляється багато диму без вогню. Не дозволяйте цьому вас засмучувати. Тримайте все під контролем.

Зірки вимагають від вас дипломатії. Навіть якщо ви обстоюєте свою правоту, не варто робити це грубо.

Сила Місяця буде майже вкладати правильні слова у ваші вуста, коли справа стосуватиметься ваших інтересів.

На жаль, день почнеться слабо і мляво. Бракуватиме драйву і мотивації. Але вам вдасться вчасно взяти ситуацію під контроль.

Не приймайте все, що вам скажуть увечері, за чисту монету. Перевіряйте будь-яку інформацію.

Ви налаштовані займатися, можливо, нудними, але важливими речами повсякденного життя. Побут не поглине вас, адже ви натхнені навести лад у домі і в своїй голові.

Дайте собі струс. За бажання можна легко не відставати від високого темпу продуктивності.

Ви буквально відчуєте, наскільки добре на вас діє «місячна сила». Ви активні і цілеспрямовані.

Хоч би як захоплено хвалилися інші, зосередьтеся на тому, що у вас добре виходить.

На середу правило таке: слово — срібло, мовчання — золото. Дотримуйтеся його.

