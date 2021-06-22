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Домашній лимонад з апельсинів: рецепт приготування від учасника «МастерШеф»

22.06.2021

Домашній лимонад добре втамовує спрагу і є цінним джерелом вітамінів для нашого організму. Тим паче якщо використовувати для його приготування не тільки лимони, а й інші фрукти. Наприклад, соковиті апельсини! Спеціально для читачів STB.UA  учасник  «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт найсмачнішого лимонаду з апельсинів. 

апельсиновый лимонад рецепт

Інгредієнти:

  • апельсини – 1,5 кг
  • лимони – 4 шт.
  • газована мінеральна вода – 7 скл.
  • мед – 1,4 скл.
  • гілочки м’яти – 4 шт.
  • кубики льоду

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Приготування:

  1. Мінеральну воду попередньо поставити в холодильник на 2 год. Апельсини і лимони вимити, розрізати навпіл і вичавити сік.
  2. Змішати сік апельсина і лимона у великому глечику. Додати мед і ретельно перемішати. Поставити в холодильник на 1 годину.
  3. Коли рідина охолоне, влити мінеральну воду в глечик із соком і перемішати. Додати лід, прикрасити м’ятою і кружечками апельсинів.

Смачного!

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Не пропустіть 4 випуск «МастерШеф. CELEBRITY» вже в цієї суботи, 26 червня, о 21:00 на телеканалі СТБ.

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