Максим Радугін святкує день народження

Сьогодні, 21 червня, свій день народження відзначає талановитий артист Максим Радугін. Головне питання, яке цікавить глядачів про прийдешній новий сезон костюмованої драми «Кріпосна», — чи живий його герой Андрій Жадан.

Максим Радугін народився 21 червня 1978 року. Закінчив Вище театральне училище імені Б. В. Щукіна, курс Є. В. Князєва. Після закінчення навчання актора прийняли в трупу Театру на Малій Бронній. Свою першу кінороль Максим зіграв під час навчання у фільмі «Брейк-Пойнт».

У серіалі «Кріпосна» Максим Радугін зіграв людину-легенду — Андрія Жадана. Його герой колись був кріпаком. Він домігся всього сам і став вільною людиною, викупивши себе. Та головне питання, яке цікавить усіх глядачів, — чи виживе Жадан у 3 сезоні?

Дивіться продовження костюмованої драми «Кріпосна» вже восени!

