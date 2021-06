Читайте астрологічний прогноз на 22 червня 2021 року і дізнайтеся, що приготували зірки кожному знаку зодіаку, а також чого варто очікувати від прийдешнього вівторка.

Не беріть участі в обговореннях проблем в обідній час. Інакше зірки обіцяють неприємні наслідки подій.

Якщо у вас немає вільного часу, то ви повинні швидко закінчити найважливіші справи. Дедлайни добігають кінця, а організм вимагає відпочинку.

Незважаючи на кілька дрібних невдач, ви успішно залишили заздрісників позаду себе.

Використовуйте обідню перерву для виконання рутинної роботи, на яку не вистачає ентузіазму ввечері.

Вам неодмінно буде чим зайнятися по господарству. Увімкніть радіо, і настрій дедалі ставатиме все краще і краще.

Ви почуваєтесь уповільненим. Але це не на довго. Спробуйте змусити себе випробувати екстрим ― і швидко повернетеся до життя.

Кілька затишних годин у шезлонгу забезпечать вам заряд енергії на весь день!

Здається, що години минають трохи повільніше. Не ухвалюйте зараз важливих рішень. Залиште всі справи на завтра.

Завершити вечір можна спокійною музикою і хорошою книгою. Це допоможе правильно розкласти всі думки по поличках і грамотно почати завтрашній день.

Місяць і зірки роблять вас більш незалежним, і вам стає набагато легше комунікувати з колегами.

З 18:00 і до 22:00 — це час для єднання. Ви проведете прекрасні години зі своїм партнером, а також зможете обговорити всі незакриті питання.

Вам не подобається, коли ви не можете робити те, що хочете. Якщо ви не закатали істерики начальству з цього приводу, то ви вже виграли. Адже вас випробовують на міцність.

