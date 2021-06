Трійця – велике християнське свято. У цьому році День Святої Трійці 2021 відзначають 20 червня. Про те, як правильно підготуватися до цього свята, яких звичаїв і традицій потрібно дотримуватися під час цього свята, розповідає експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» ‒ ясновидиця Олена Курилова.

У православній традиції свято Трійці відзначається на 50-й день після Великодня. Як і кожен пам’ятний день, Трійця несе особливе значення, звичаї і традиції. Що ж заведено робити напередодні свята?

Трійця ‒ одне з найважливіших християнських свят у нашій країні. Воно було введене преподобним Сергієм Радонезьким в 14 столітті. В основі свята ‒ біблійна оповідь про зішестя Святого Духа на апостолів і розкриття істини існування Триєдиного Бога ‒ Святої Трійці.

Християни святкують Трійцю три дні. У цей час у церквах ведуться святкові служби, поминають покійних світлою пам’яттю. Свято Трійці символізує життя, ріст і розвиток, процвітання людства.

Підготовку до Дня Святої Трійці господині починають заздалегідь, адже потрібно навести лад у будинку та на дворі. Після генерального прибирання з давніх часів і до сьогодення дівчата приймалися за прикрашання будинку зеленню. До речі, 3 дні до Трійці, а також 3 дні після свята називаються Зеленим тижнем. Кожен будинок прикрашається рослинами, гілками дерев, пахучими травами й ароматними квітами. Найчастіше для прикраси будинку використовуються гілки горобини, берези, клена; м’ята, меліса та інші трави. Вважається, що рослини символізують достаток, гарний урожай, здоров’я, тривалість життя, а також захищають будинок від впливу злих сил.

У День Святої Трійці вся сім’я поспішала на церковну службу. У храм також збирали букети з трав, які ставали оберегом будинку на майбутній рік.

Висушені квіти, трава і гілки берези, якими прикрашають храми, мають чарівні цілющі властивості. Після закінчення вечірньої служби 3-го дня Трійці багато хто звертається до служителів церкви з проханням забрати з собою трохи святкової зелені. До неї ставляться як до святині – висушують, зберігають в мішечку як оберіг для дому. Також кладуть під подушку тяжкохворим для якнайшвидшого одужання.

Свята Трійця завжди була гарним приводом побачитися з рідними і близькими, влаштувавши святковий обід зі смачними стравами. Більш того, цього дня близькі дарували один одному приємні подарунки.

Давні повір’я свідчать, що на Трійцю прокидаються русалки і водяні. Для того щоб відлякати міфічних істот, уздовж берега водойм розпалювали багаття, водили хороводи і співали пісні.

Дівчата плели з польових квітів вінки і пускали їх по воді. Так на Трійцю проходили дівочі ворожіння на судженого й заміжжя. Чим швидше вода віднесе вінок, тим швидше дівчина вийде заміж. У це свято біля річок співали пісні та водили хороводи. Заведено було пригощати солодощами й пирогами улюблених людей, сусідів, друзів.

