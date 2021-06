Яким буде новий тиждень? Що приготували зірки всім знакам зодіаку? Читайте в гороскопі на тиждень з 21 по 27 червня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

На цьому тижні намагайтеся не зв’язуватися з чиновниками і держслужбовцями. Прислухайтеся до порад близьких вам людей і довіряйте внутрішньому чуттю. Більше говоріть з рідними про те, що відбувається у вашому житті, що вас турбує, не накопичуйте тривоги в душі.

У вас гарні перспективи для професійного розвитку, але головне не поспішати, щоб не переробляти те, що вже зроблено. Розширюйте корисні знайомства. Під час пересування містом намагайтеся обходитися громадським транспортом або таксі, а не власним автомобілем ― є ризик неприємностей на дорозі.

Несприятливий тиждень для вирішення побутових проблем через непередбачувані витрати, зате прекрасний період для спілкування. Пишіть більше новин, постів у соціальних мережах, спілкуйтеся на відстані, відправляйте любовні послання і милі привітання знайомим, повідомляйте важливу інформацію. Бувайте більше на людях і на слуху.

Початок тижня ― ідеальний час для ділових ініціатив, проте легкого успіху чекати не варто. У другій половині тижня може бути складніше встояти перед спокусами. Також важливо бути уважними до своїх близьких і не обтяжувати їх своїми турботами.

Для здійснення мрії знадобиться зовсім небагато щирості і роботи. Абстрагуйтеся від усіх обов’язків і робіть те, що хочеться саме вам. Тиждень буде сприятливим для того, щоб приділити увагу своїй зовнішності і піти на закупи.

Намагайтеся бути послідовними і логічними, наскільки це можливо. Не давайте емоціям брати гору над вашим розумом. Проявляйте обережність в ухваленні рішень, а краще довіртеся збігам обставин. У вашому становищі все, що робиться, все на краще.

Вдалий тиждень для кохання і творчої діяльності. Вам просто необхідно, щоб вас хтось вислухав. Поділіться планами, навіть якщо все йде добре, ви утвердитесь у своєму рішенні. У бізнесі ризикувати не варто.

Події у вашому житті немов поставлені на «стоп», усе йде мляво і монотонно. Однак одна яскрава деталь або неабиякий захід здатні змінити порядок речей. Вихідні використовуйте для зміцнення стосунків з коханою людиною.

Спілкування з друзями на цьому тижні може принести розчарування. Але це не зменшить потік енергії, яка б’є через край. Друга половина тижня буде наповнена приємними несподіванками і сюрпризами, у яких ви станете ключовим гравцем.

Понеділок ― хороший день у сфері бізнесу та здоров’я. Проте намагайтеся нікому не позичати грошей. Чекайте несподіваних ділових пропозицій на цьому тижні. Увімкніть дисциплінованість і витримку на повну, оскільки ситуація може бути складною. Наприкінці періоду бажано уникати побутових клопотів.

Водоліїв чекає копіткий тиждень, який допоможе зміцнити відносини з колегами. Зірки обіцяють вам успіх у професійній діяльності. Деякі проблеми можливі в особистому житті, але на горизонті вже маячать нові стосунки. Тому для печалі немає причин. Попереду може бути роман або інше захоплення.

На роботі і в особистому житті відбудуться зміни, хоча час не зовсім слушний для них. Ви не готові змінювати режим дня і звичний ритм життя. Шукайте підстрахування і моральне заспокоєння в друзях, займіться творчими проєктами, приділіть час своєму хобі.

