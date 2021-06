Свята Трійця – це один із дванадцяти основних християнських свят. Відзначається на 50 день після Великодня. Так що ж означає свято Святої Трійці у християнському світі? Детальніше читайте в нашому матеріалі.

День Святої Трійці вважається одним з головних християнських свят. Відзначати його слід на 50 день після Великодня. П’ятидесятницею його називають по одній причині. Просто згадайте історію про зішестя Святого Духа на апостолів. Воно відбулося саме в п’ятдесятий день після Воскресіння Христового.

Свято Святої Трійці символізує відкриття Богом своєї триєдиної сутності. Раніше віруючі знали тільки Бога-Отця та Бога-Сина – Ісуса Христа. А на 50-й день після Великодня всі апостоли з Божою Матір’ю й іншим віруючими молилися в одній світлиці. Раптом із неба пролунав шум, після чого над кожним із учнів Христа виникли язики полум’я – саме так явив себе апостолам Святий Дух, третя іпостась Триєдиного Бога.

Святий Дух дав апостолам вміння говорити на мовах, яких вони раніше не знали, і за допомогою цього дару вони змогли проповідувати християнське вчення серед різних народів.

Згідно догмату про Святу Трійцю, який є центральним у багатьох християнських церквах:

Всі три особи (сутності) Трійці існують в єдності. Ця єдність творить світ, промишляє про нього й освячує його. У зв’язку з цим зрозуміло, що це свято дійсно важливе у християнській вірі. Трійця 2019 буде широко відзначатися в православних церквах.

Всі віруючі в цей день обов’язково відвідують храми і церкви з самого ранку, а після служби здійснюють святковий обід.

