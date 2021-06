У чудове свято Трійці важливо приділити увагу близьким людям! Редакція STB.UA зібрала найкрасивіші привітання з Трійцею для рідних у віршах та прозі. Як душевно привітати з Трійцею-2021 — дізнайтесь у нашому матеріалі!

Нехай цей день осяє світлом ваш світ, нехай до вашої оселі прийде святе тепло. Не повинно бути в світі самотніх людей, нещасних і покинутих. Бажаємо вам завжди зустрічати свята навіть не втрьох, а в колі величезної і дружної сім’ї. Щастя, тепла і миру у вашому домі.

***

Нехай у п’ятдесятий день Трійці зійде на всіх світлий святий чудодійний Дух великим і променистим щастям, що зігріває неймовірною любов’ю втомлену душу, надаючи окрилюючу надію і необхідні сили!

***

Вітаю з Трійцею і зичу миру та щастя в житті, добра і злагоди в сім’ї, любові і спокою на серці, натхнення та відради на душі, добрих сподівань і світлих почуттів щодня.

***

Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Прощайте всіх, хто заподіяв вам біль. Хай дім ваш наповниться благополуччям і щастям. Вітаю зі Святою Трійцею!

***

У день Святої Трійці нехай наповниться душа твоя радістю, тіло бадьорістю, думки – мудрістю, а серце – любов’ю, нехай успішними будуть усі твої починання, райдужними – перспективи, а життєві дороги завжди ведуть до щастя!

***

Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб смуток і негаразди розсіялися й поступилися місцем миру, радості і спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!

***

Зі святом Святої Трійці вас, дорогі! В цей день нехай ваші думки будуть чистими і добрими, а душа відкрита для допомоги і співчуття. Бажаю вам миру у вашому домі, ніжної любові і спокою, що прикрашає ваше повсякденне життя з його побутовими справами. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою.

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо здавен у нас в народі

Зелений колір в день цей в моді.

Все, що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато

Радості Зелені свята!

***

У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

***

Хай Дух Святий наповнить вас сьогодні,

Дасть сили і наснаги вам добро творити.

А гілочка зелена, що є символом життя,

Святковий настрій допоможе вам створити!

***

В день Трійці Святої

Ми щиро бажаємо,

Щоб істинний спокій

У серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала.

Любові та миру

Нині й повсякчас!

***

Вітаю з Трійцею Святою!

Бажаю миру і спокою,

Щоб небо було тільки ясним,

Життя – завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негараздів оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

***

Хай Трійця Свята в любові єднає

Парафію нашу в єдину родину,

А мир, мов голубка, над нами літає.

Ми Богу приносим молитву уклінно:

За достойну громаду, що храм будувала.

Завжди і у всьому вам Бог допоможе,

Щоб довго й щасливо на світі ви жили,

Дітьми називала вас Матінка Божа.

Майстриням за прекрасне пошиття,

Що в храмі райськими квітками процвітає,

Хай скрасить Господь долю і життя,

Здоров’я і натхнення посилає!

***

Кохана, день Трійці настав,

І я б тобі сьогодні побажав

Всього того, що хочеш ти сама,

І найпрекрасніші слова

Хочу тобі, кохана, сказати,

Хочу тебе зараз поцілувати.

Нехай Трійця допоможе нам любити

І добрі справи завжди творити.



***

Трійця – святість!

Трійця – мудрість!

Трійця – сила, надія і суть!

Нехай не прийде до вас душевна скупість,

Нехай буде вірною життєва путь!

Нехай зійде і на вас осяяння –

Добре слово – початок усього,

Віра в порятунок, а з ним — воскресіння

Вічної любові благодатної Його!



Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.