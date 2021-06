День медика в 2021 році в Україні святкується 20 червня. Привітання з Днем медика в віршах порадують ваших друзів-лікарів, нагадають, що їх цінують і люблять. Привітайте знайомих працівників медицини з Днем медика, щоб сказати їм «дякую» за одну з найважливіших робіт в світі. Оригінальні привітання у віршах знайдете в нашому матеріалі від редакції сайту STB.UA.

***

Ви на варті здоров’я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви “Ні!” говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров’я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

***

День медичного працівника –

це справді свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

священне діло, благородне.

Здоров’я нації, народу –

державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

медпрацівник з людьми завжди,

в дорогу ближню чи далеку

він хворим йде допомогти.

***

Якщо раптом зі здоров’ям трапилася біда,

Люди в білих халатах завжди допоможуть,

Мчать з червоним хрестом по дорогах машини,

Для хороших лікарів всі хворі єдині,

Скільки щастя вони в цілому світі врятували,

Скільки радості людям вони принесли.

В цей святковий день, найдобріший на світі,

Хай їм сонце весняне лагідно світить,

Нехай не буде у них ні тривог, ні проблем,

Нехай сьогодні успіх посміхнеться їм усім,

Ми бажаємо їм щастя, терпіння, сили,

А кохання дуже ніжною і дуже красивою,

І звичайно здоров’я, щоб довго могли

Приносити вони радість всім людям на землі.

***

Медичний працівник, ти гордість держави!

Ти буваєш втомленим і не спиш ти ночей,

У цей день ми щиро вас всіх привітаємо

Санітарів і нянь, медсестер й лікарів.

Ви з рідкісної породи, що життя продовжують,

Повертають здоров’я і радість несуть:

І ми вам бажаємо – нехай супроводжують

Вас здоров’я, удача і радість несуть!

***

Хочеться сказати щось чудове,

Та не знаю, де знайти слова.

Чи ж опише хто зорю ранкову,

Що край неба сяйво розлива?

Ви чарівна, мов веселка ясна,

Що від неї радість огорта,

Мов троянда, ніжна і прекрасна,

Що в саду весною розцвіта.

Вас відразу щиро полюбила,

Як сестру, як подругу в путі,

Дякую я долі за цю милість,

Що звела із Вами у житті.

Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця…

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.

***

Медпрацівник не Бог – людина,

але від нього, як від Бога,

для зцілення украй потрібна

недужим людям допомога.

І дай вам, Боже, всім надовго

здорового, безхмарного життя.

Для цього людям віддаєте

свої знання, і сили, й почуття.

Дорогі медики, спасибі вам за вашу роботу! Вітаємо з вашим професійним святом!

***

Бажаємо вам, медики, щастя цілющого, Любові, немов спирт, чистогану нешкідливого, Нехай радості будуть без ГМО, Не бачаться білочки і НЛО!

***

Дорогі Доктора! Наш фонд, наші діти і батьки вітають вас з професійним святом! Ваша робота почесна і важка, вона дарує життя і здоров’я. Ви проводите унікальні операції, даруєте батькам надію і допомагаєте боротися з найтяжчими недугами, діліться професіоналізмом і душевним теплом. Дякуємо за вашу працю!

***

Вітаю з Днем медика. Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.

***

Вітаємо Вас з днем медичного працівника. Людина, що носить білий халат, не дарма асоціюється з чистотою і порятунком, з полегшенням болю та швидкою допомогою. Хай кожен день радує Вас вдячними відгуками людей, що звернулися до Вас за допомогою, хай поруч буде колектив однодумців і вірних друзів. Будьте здорові і повні сил!

