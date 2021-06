Цьогоріч пляжі Одеси дуже популярні серед туристів. Особливо через карантин і закритих закордонних напрямів для подорожування. Перлина біля моря збирає туристів з різних куточків України. Це й не дивно, адже вабить тут усе: місцевий колорит, одеська гостинність і ласкаве Чорне море. Пропонуємо вашій увазі добірку найкращих пляжів Одеси та Одещини в 2021 році.

Популярний курортний район міста Одеси, що включає приватні пляжі. Місце підійде для всіх, хто любить розваги і веселі вечірки. На території розташована велика кількість ресторанів, магазинів, фаст-фудів і нічних клубів. Надаються платні лежаки.

Зазначимо, що на території «Аркадії» відкрито аквапарк.

Один із найстаріших пляжів міста. Головна цікавинка цього місця – дельфінарій! Тут щодня, окрім понеділка, розумні тварини показують відвідувачам дивовижні вистави.

Місце чудово підійде для сімейного відпочинку.

Об’єднує кілька приватних пляжів. Вода тут чиста, а берег кам’янистий. На території є зони для комфортного відпочинку з платними лежаками. Також тут ви знайдете ресторани і кафе, де можна підживитися.

Незважаючи на популярність і багатолюдність цього місця, тут досить чисто. Золотистий пісок, зручний захід у море і розважальна зона. Ви зможете взяти напрокат катамаран, водний скутер, «таблетку», а також покататися на «банані». Нудно точно не буде!

Окрім цього, на території є велика кількість ресторанів і кафе.

За формою цей пляж нагадує птаха в польоті. Місцеві відвідувачі хвалять зручний захід у море, а ще чистоту. Пляж «Чайка» також буде комфортним для людей з обмеженими можливостями. На території розміщені ресторани, кафе і парковка.

Пляж розташований у мальовничій одеській місцевості. Тут передбачено як активний відпочинок, так і зону для релаксу, де вам запропонують приємний масаж.

Поціновувачам екстриму нудно не буде. Популярна місцева розвага – віндсерфінг!

Бюджетний варіант відпочинку. Це місце також називають «студентським» пляжем. Тут ви не почуєте гучної музики, і вашому відпочинку нічого не заважатиме, адже інфраструктури практично немає.

Якщо ж ви готові заплатити за свій відпочинок і провести час у комфортних умовах, – вихід все-таки є. На території можна орендувати дерев’яний будиночок і запастися мангалом.

До пляжу «Лузанівка» потрібно ще доїхати, але дорога варта очікуваного відпочинку!

Пляж розташований неподалік району «селище Котовського». Тут піщаний берег і зручний захід у море. На території працює парк атракціонів. Ціни демократичні!

Цей пляж лежить за 35 км від Одеси. До води треба спуститися. І якщо берегова лінія не дуже широка, то досить красива. Завдяки глиняним обривам цей пляж особливо чарівний на світанку та заході сонця. Відпустка тут дешевше, ніж в інших курортних місцях, але й розваг менше. Інфраструктури мало, як і готельних номерів.

В Одесу неможливо не закохатися. Відвідавши її один раз, ви захочете повернутися. Бажаємо приємного відпочинку!

