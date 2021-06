Пляжі Одеси в останні кілька років надзвичайно популярні — тисячі туристів щороку відвідують Південну Пальміру. Для тих, хто втомився від людей та хоче насолодитися природою, редакція сайту STB.UA склала добірку найкращих диких пляжів Одеси в 2021 році. Читайте докладніше.

Санжійка — невелике село в Одеській області в 35 кілометрах від Одеси. Малонаселений пункт, приголомшлива природа і чудові морські пейзажі — одне з наймальовничіших місць України. Підійде для любителів тихого, спокійного відпочинку та любителів історії. Адже пляж знаходиться недалеко від поселень часів скіфів, сарматів та ранніх слов’ян. Варіантів відпочинку багато: від намету з відпочинком «дикуном» до комфортабельного житла в приватному секторі. Також є кілька міні-готелів і база відпочинку.

Кароліно-Бугаз — невелике селище, розташоване в 60 км від Одеси, вважається одним з найбільш екологічно чистих місць на чорноморському узбережжі. Тут є добре облаштовані кемпінги для комфортного відпочинку з наметами, є місця, де можна розташуватися на самоті. Але поспішіть, таких місць стає з кожним роком все менше. Курорт розростається і активно забудовується.

Лебедівка славиться своєю піщаною косою між морем і лиманом Бурнас в околицях селища. Любителі відпочинку на природі давно облюбували мальовниче місце і навіть облаштували його — є місце для багаття, лавочки і столики. В Лебедівці пологий вхід в море і чистий пляж — можете не боятися їхати з дітьми.

Сергіївка славиться своїм місцем розташування і кемпінгами. Хоч тут є пансіонати та готелі, але з легкістю можна відшукати відокремлене місце. Є кемпінги, обладнані всіма побутовими зручностями, тому ніщо не завадить вашому відпочинку.

Нова Дофінівка або Вапнярка — село, розташоване на березі Чорного моря в 22 км від Одеси. Тут є великий пляж-кемпінг на дамбі між морем і лиманом. Тихе та спокійне селище з непогано розвиненою інфраструктурою і місцями для риболовлі.

