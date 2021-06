21 червня — день літнього сонцестояння, найдовший день у північній півкулі Землі. 21 червня 2021 року о 13:07 за київським часом настає момент літнього сонцестояння. Літнє сонцестояння, або сонцеворот, означає пік тривалості світлого часу доби.

Саме на цю дату припадають найдовший день і найкоротша ніч у північній півкулі. У момент сонцестояння точки сходу та заходу Сонця перестають рухатись. Попри те, що літо з цієї миті тільки починає набирати обертів, Сонце вже повертає на осінь.

У році два сонцестояння: зимове й літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня, і тоді спостерігається найкоротший день і найдовша ніч, а літнє — 20 або 21 червня, і тоді спостерігається найкоротша ніч і найдовший день. У південній півкулі на зазначені дати припадають, відповідно, літнє й зимове сонцестояння.

Літній сонцеворот належить до язичницьких свят. У день літнього сонцестояння у давні часи відзначали свято середини літа — Літу. Цього дня стрибали через багаття, співали пісень, купалися, танцювали і веселилися. Це свято втілює достаток, родючість, щастя, життєрадісність, а тому готувати їжу і спати в ці дні найкраще на природі.

Цікаво, що і в кельтів існує чимало повір’їв про те, що в день літнього сонцестояння все нечисте має особливу силу. Оскільки нечисть заведено відганяти вогнем, цього дня всі святкові заходи проводяться переважно навколо багаття або ритуального вогню. При цьому люди приносять на свято багато зелені та квітів, які символізують початок нового життя, народження любові й шлюбу. Є і в шотландців своя традиція, пов’язана з днем літнього сонцестояння. Вони котять із гори обв’язані соломою та запалені колеса. Часто при цьому проводяться і ворожіння.

Астрологи радять цього дня загадати найзаповітніше бажання. Вони також вважають, що найдовший день у році по-різному впливає на знаки зодіаку. Так, особливо вдалим 21 червня обіцяє бути для представників вогняних знаків, яких оберігає Сонце: це Леви, Овни, Стрільці. Астрологи також вважають день літнього сонцестояння містичним. На думку фахівців, на сонцеворот дуже сильно реагує і природа. До цього дня, як правило, всі рослини намагаються досягти максимуму в рості, а після літнього сонцестояння вже користуються накопиченими силами.

