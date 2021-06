Міжнародний день йоги відзначається 21 червня. Уперше це свято провели в червні 2015 року, а ініціатива впровадження і вибір дати належать прем’єр-міністрові Індії Нарендрі Моді. Читайте історію Міжнародного дня йоги і дізнайтеся більше про давню духовну практику.

Йога – древня фізична, психічна і духовна практика. Слово «йога» походить від санскриту і означає «з’єднання» або «зв’язок», символізуючи єдність тіла і свідомості.

Для більшості людей йога – найкращий спосіб розслабитися, відсторонитися від зовнішнього світу, знайти гармонію із самим собою. А ще цей вид активності дуже добре допомагає тримати наше тіло у формі та позитивно впливає на здоров’я.

Це дуже давнє вчення. Деякі практики стверджують, що йогою займаються вже багато тисячоліть. А доказами цього служать веди – старовинні індійські трактати індійських мудреців, створені понад 2,5 тисячі років до нашої ери.

Батьківщиною йоги є Індія. Тільки в цій країні це вчення так інтенсивно досліджують, поширюють і цінують. Вибір дати пов’язаний з найдовшим днем ​​у році для половини планети – днем ​​літнього сонцестояння.

Ініціативу свята підтримали 175 країн, які мають представництво в ООН. Після одноголосного рішення в грудні 2014 року 21 червня проголосили Міжнародним днем ​​йоги.

Така сильна підтримка свята пов’язана зі всесвітньо визнаною користю йоги як для психіки, так і для фізичного здоров’я людей.

Більше на тему: Чому в день літнього сонцестояння потрібно загадати бажання

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.