Літо настало, а разом з ним і нові тенденції. Французький манікюр завжди залишається бажаним у жінок і користується особливим попитом. Та замість одноманітного білого на кінчиках нігтів у цьому році ми робимо ставку на яскраві кольори. Який же він — французький манікюр на літо 2021 — тренди дивіться в матеріалі.

Квадратна форма, неприродно рожева основа і кожен ніготь прикрашений білим кінчиком ― таким ми пам’ятаємо французький манікюр 2000-х. Сучасний френч сяє яскравими барвами, а кінчики нігтів більше не повинні бути одноманітними. Форма тепер може бути овальною або мигдалеподібною. А для основи ми сміливо можемо використовувати прозорий лак.

Абсолютна класика непідвладна часу. Особливість літнього тренду цього року: білий колір пішов у минуле. Жіноча рука в колірній палітрі цілком доречна, і немає жодних обмежень для творчості. Нігті-веселка привертають увагу: кожен кінчик нігтя має свій колір.

Якщо яскраві кольори здаються вам занадто разючими, можна переключитися на інші варіанти. Наприклад, ніжні пастельні відтінки.

Для прихильниць пастельних тонів: кожен кінчик нігтя може бути пофарбований у свій відтінок однієї палітри.

Ніжні кремові та бежеві тони на нігтях стали не тільки модним трендом, а й чудовою базою. Достатньо просто нафарбувати нігті в молочно-світлий відтінок, зверху нанести лінію френчу в літньому кольорі, глянсове топ-покриття — і трендовий образ готовий.

Плюси: молочний стиль спокійний, завжди працює, а руки мають доглянутий вигляд.

