Які фільми подивитися в червні 2021 року? Скільки прем’єр відбудеться в цьому місяці? На який бойовик краще піти з друзями? І коли вийде в прокат романтична комедія? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете тут. Читайте в нашому матеріалі 9 найбільш очікуваних прем’єр фільмів, які вийдуть у прокат у червні 2021 року.

Жанр: бойовик, комедія, кримінал

Країна: Франція

Прем’єра: 3 червня

У центрі сюжету ― історія боягузливого і незграбного молодого поліцейського. Лікар помилково повідомив, що жити йому залишилося всього місяць. Раян розуміє, що це його останній шанс здобути повагу у своїй дільниці і справити враження на колегу Стефані. До чого призведе таке прагнення виділитися, дивіться в чудовій комедії.

Жанри: драма, кримінал, трилер

Країни: США, Ісландія, Велика Британія

Прем’єра: 3 червня

Бредлі живе подвійним життям: удень він професор престижного коледжу і зразковий сім’янин, а вночі — маніяк, який викрадає молодих дівчат. Обираючи нову жертву, чоловік залишає на ліжку жовту сукню для кожної з них. Бредлі витончено ламає свідомість дівчат, пробуджуючи в них стокгольмський синдром. Єдина, хто спробує йому протистояти, — Хейлі, найрозумніша студентка з сильним характером. У себе на ліжку дівчина також одного разу знайде жовту сукню.

Жанри: вестерн, мультфільм, пригоди

Країна: США

Прем’єра: 10 червня

Прекрасний мультфільм, який розповідає про пригоди відважної дівчинки Лакі, що шукає своє місце у світі та знаходить споріднену душу в дикому коні на ім’я Спірит. Чудова ілюстрація міцної дружби і підтримки. Все для веселого сімейного вечора.

Жанри: бойовик, трилер

Країна: США

Прем’єра: 10 червня

Прекрасний трилер, який здатний полоскотати нерви навіть найбільш запеклому прагматику. Сюжет побудований навколо молодого батька, якого звинувачують у вбивстві. Щоб довести свою невинуватість, чоловік розповідає про те, що з ним сталося минулої ночі в будинку сім’ї Франкліна. Чи вдасться йому довести свою правоту? Або все ж він бреше?

Жанри: бойовик, комедія, пригоди

Країни: США, Велика Британія

Прем’єра: 16 червня

До кого може звернутися професійний охоронець Майкл Брайс у спробі захистити світ від кібератаки і розвалу Європейського Союзу? Звичайно ж, до своїх старих знайомих — кілера та його дружини… Чи вдасться цій незвичайній команді провести складну операцію в районі Амальфітанського узбережжя?

Жанри: бойовик, пригоди, трилер

Вікові обмеження: в Україні 12+

Країна: США

Прем’єра: 17 червня

Це вже дев’ята частина знаменитого фільму. Гонщик Домінік Торетто і його друзі стикаються з минулим в особі його молодшого брата Джейкоба ― небезпечного вбивці, якого наймає Сайфер, щоб він помстився Дому… До чого призведе жага помсти?

Жанри: комедія, мультфільм, пригоди, фентезі

Країни: США, Італія

Прем’єра: 17 червня

Хлопчик на ім’я Лука проводить літо в затишному приморському містечку на Італійській Рив’єрі разом зі своїм новим другом. І, здавалося б, усе чудово. Ось тільки якби не одна деталь: новий друг Луки насправді є монстром, що мешкає в морських глибинах…

Жанри: жахи, фантастика

Країна: Канада

Прем’єра: 17 червня

Головна героїня фільму — Сара — стає учасницею експерименту з дослідження сну. Усе б нічого, от тільки в ході досліджень вона починає занурюватися в кошмарні глибини власного розуму. А це те ще випробування на міцність.

Жанри: бойовик, пригоди, трилер

Країна: США

Прем’єра: 17 червня

Навіть федеральна в’язниця суворого режиму не може стримати злодія Річарда Пейса. Однак утеча не гарантує свободу, адже вчорашній злочинець потрапляє в лапи сучасних робінгудів. Кваліфікована група переконує Пейса приєднатися до них, щоб скоїти крадіжку століття: викрасти мільйони золотих злитків, які зберігаються в одній із найбезпечніших в’язниць на планеті, що належить шахраю-бізнесмену Шульцу, і використовуються для фінансування терористичних груп по всьому світу. Однак не тільки жага наживи керує Пейсом. Він хоче помститися колишньому ворогові Шульцу, адже саме він і відправив його за ґрати.

