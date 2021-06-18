Борщ: рецепт від Володимира Ярославського

Давно хотіли приготувати смачний і поживний борщ, але ніколи не вистачало на нього часу? Секрет приготування справжнього українського борщу нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Картоплю відварюємо заздалегідь. Решту овочів нарізаємо соломкою.

Обсмажуємо на середньому вогні моркву, потім додаємо цибулю, смажимо, майже висушуємо. Додаємо селеру та болгарський перець і ще обсмажуємо, трохи підсолюємо.

На гарячу сковороду з олією кидаємо буряк, нарізаний соломкою, швидко обсмажуємо ― робимо майже «стир-фрай», додаємо оцет і томати. Тушкуємо на повільному вогні до майже м’якого буряка, трохи присолюємо і додаємо цукор. За необхідності в процесі готування додаємо води.

Нагріваємо бульйон, додаємо товчений перець, лавровий листок і за бажання гострий перець. Вкидаємо засмажку з моркви, доводимо до кипіння. Відтак вкидаємо буряк, розмішуємо. Поки закипає, додаємо капусту, нарізану дуже дрібною напівсоломкою.

Якщо потрібно, додаємо солі й цукру. Знімаємо з вогню і вкидаємо дрібно нарізаний часник.

Уже в готовий борщ вкидаємо відварену картоплю, нарізану брусочками, і квасолю. Можна ще додати чорнослив.