Борщ: рецепт від Володимира Ярославського

Давно хотіли приготувати смачний і поживний борщ, але ніколи не вистачало на нього часу? Секрет приготування справжнього українського борщу нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Смачного!

