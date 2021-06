Зелений борщ – чудова весняна альтернатива звичному червоному. Хоча історично так склалося, що вони абсолютно різні не лише за смаковими якостями, а й за набором продуктів і способом приготування. Учасниця кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилася власними секретами приготування цього супу. Покроковий рецепт зеленого борщу зі щавлем читайте у матеріалі.

Інгредієнти :

Більше на тему: «Грецький салат»: класичний рецепт приготування від Юрія Негрича

Приготування:

Смачного!

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. CELEBRITY» вже в цієї суботи, 12 червня, о 21:00 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.