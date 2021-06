Макіяж — найголовніша зброя будь-якої жінки. І якщо з вечірнім мейком усе більш-менш зрозуміло, то з денним трохи складніше. Як правильно зробити легкий повсякденний макіяж? Які кольори в тренді в 2021 році? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете в нашому матеріалі.

У 2021 році дизайнери зробили акцент на жіночу натуральність. Тож сміливо відкладайте вбік накладні вії. Максимальна природність — запорука неповторної жіночності.

При виборі тіней варто віддавати перевагу легким і непомітним тонам, максимально наближеним до природних тонів шкіри. Від контурингу також варто відмовитися. Краще просто підкреслити природні риси обличчя.

Для того, щоб досягти такої бажаної природності, візажисти рекомендують використовувати холодні відтінки. Також доречний сріблястий шимер, ніжний напівпрозорий блиск для губ. Однак такими тонами треба користуватися дуже обережно, інакше є шанс перетворитися на Снігову Королеву.

Модний легкий макіяж 2021 року передбачає використання ніжних, не надто яскравих тонів. Свіжі рожеві, лілові відтінки для губ, натуральні ніжно-рожеві або персикові рум’яна, тіні з легким металевим відблиском. Ці кольори й тони неодмінно мають оселитися в косметичці кожної модниці.

І головне, не бійтеся експериментувати. Якщо ви не уявляєте себе в новому образі, значить настав час змін. Тільки так можна досягти ідеального результату.

