Зима — прекрасна пора, щоб не лише насолодитися відпочинком, а й почитати книги. Проте що вибрати? Адже в інтернеті і на полицях книгарень дуже широкий вибір чтива. Ведуча проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва поділилася добіркою книг, які будуть цікаві кожному з вас. Усі деталі читайте в матеріалі.

Автор книги — колишній журналіст, який працював у відомому виданні Rolling Stone. Його перший роман «Він помер з фалафелем у руці» був написаний ще в 1994 році, але досі дуже популярний. У центрі сюжету — історія письменника-невдахи Дені, який намагається досягти успіху на літературному терені. Проте на шляху до слави Дені доведеться подолати багато труднощів і пережити численні пригоди.

Книга Алекса Міхаелідеса кілька років тому спричинила справжній фурор! У центрі сюжету — художниця Аліса, яка вбила свого чоловіка, незважаючи на те, що дуже його кохала. Відтоді минуло шість років. Жінку, яка з моменту злочину не вимовила ні слова, помістили в психіатричну клініку. Суду так і не вдалося довести провину Аліси. Але що ж трапилося насправді? Чи скоїла вона злочин? У цьому буде розбиратися кримінальний психотерапевт Тео Фаберу.

Автор книги — відомий ведучий і експерт із питань дитячої вікової психології — Дмитро Карпачов. У книзі багато практичних порад про те, як правильно виховати дитину. Дотримуючись цих рекомендацій, батьки всього за сім тижнів зможуть вивести стосунки з дітьми на новий рівень. Як висловлювати свою любов до дитини так, щоб вона її відчувала і відповідала взаємністю? Як проявляти невдоволення поведінкою дитини, не травмуючи її та залишаючись для неї авторитетом? Як правильно карати дитину і впливати на її поведінку? Як допомогти дитині рости впевненою у собі і щасливою? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете в книзі.

«Міф про красу» — культовий твір американської письменниці і журналістки Наомі Вульф. У книзі авторка розповідає про те, звідки беруться стереотипи щодо жіночої краси і чому вони обмежують свободу жінок. Чому фізіологічна недосконалість може привести жінку не тільки до неврозів, а й до суїциду? І чому жінки в гонитві за ідеалом часто приносять у жертву свою природну красу, здоров’я і сексуальність?

У центрі сюжету — Елізабет Хармон, яка потрапила в сирітський притулок після автокатастрофи, у якій загинула вся її сім’я. Її життя було нестерпним, адже єдине, що вона отримувала в притулку — транквілізатори. Світлом у кінці тунелю для Бет стали… шахи. Дівчинка не на жарт захопилася цією грою і досягла чималих успіхів. Однак звільнитися від залежності їй так і не вдалося — Елізабет приймає транквілізатори. Лише опинившись за гральною дошкою, Бет знову може контролювати себе. У 16 років Бет бере участь у Відкритому чемпіонаті США з шахів. До перемоги лишився останній бій. Та чи зможе юна дівчина впоратися з напругою? Чи вдасться їй відмовитися від згубної звички заради перемоги?

