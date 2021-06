Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 18 червня 2021 року. Як правильно провести п’ятницю? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 18 червня 2021 року від експертів СТБ.

У Овнів підвищиться ймовірність розбіжностей, до яких може призвести як ваша власна непоступливість, так і чужа необачність. Це невідповідний час для укладення довгострокових угод, пошуку порозуміння і співчуття. Будьте обережні у фінансових питаннях і не витрачайте гроші даремно.

Зараз потрібно взятися за нові проєкти, зайнятися розширенням ділових зв’язків. Також день сприятливий для всього, що пов’язано з любов’ю. Це можуть бути нові знайомства і захоплення, а також приємне проведення часу в компанії коханої людини.

День підходить для обговорення будь-яких ділових питань. Ви точно знаєте, чого хочете і на що готові піти. Зараз доведеться витрачати набагато більше енергії на справи, які раніше давалися з легкістю. У цей час може погіршитися стан здоров’я. Побережіть себе.

Варто обмежитися нескладними справами, а від масштабних починань краще відмовитися. Уникайте фізичних, емоційних і серйозних розумових навантажень. Будьте обережні при поводженні з електроприладами. Не беріть довгострокових кредитів.

Зараз важливо швидко орієнтуватися в обстановці. До пропозицій ставтеся обережно, не переоцінюйте своїх сил і можливостей партнерів. Більше слухайте і менше висловлюйте свою думку. Є можливість поліпшити своє становище.

Не будуйте на цей день серйозних планів, не давайте обіцянок своїм діловим партнерам, а також не беріть кредитів ― обставини можуть складатися для вас не дуже сприятливо. Не ігноруйте порад досвідченіших людей.

За складні справи варто братися лише в тому випадку, якщо у вас є надійні помічники. Не треба бути надто відвертими навіть з близькими людьми, бо все сказане може обернутися проти вас. У сім’ї можуть виникнути образи та розбіжності.

Цей день підходить для ділових зустрічей, обговорення довгострокових планів, серйозних розмов. Займіться пошуком інформації. У фінансових питаннях варто проявити стриманість і утриматися від покупок, яких ви не надто потребуєте. Тримайте свої емоції під контролем. Вдалий час для нових знайомств.

Зараз ваш енергетичний потенціал виявиться не дуже високим. Правильно харчуйтеся, побільше спіть і намагайтеся бувати на свіжому повітрі в компанії приємних людей. Якщо у вас заплановані серйозні зустрічі, переговори або справи, то краще їх перенести.

У цей період вам буде потрібна допомога колег або знайомих, і ви обов’язково її отримаєте. Найбільш перспективними виявляться справи, пов’язані з переговорами та укладенням угод. Також день сприятливий для всього, що пов’язано з коханням. Не виключені нові цікаві знайомства.

Цей період дуже хороший для професійної діяльності. Ви маєте свободу дій і можете використовувати знання і час на свій розсуд. Якщо ви не задоволені взаєминами з коханою людиною, то спочатку варто розібратися в собі, а не нагнітати обстановку.

Виникне чимало запитань щодо роботи, з якою доведеться справлятися самотужки. Не ухвалюйте поспішних рішень. У цей день про всяк випадок не хваліться своїми успіхами, досягненнями, новими знайомими і навіть покупками.

