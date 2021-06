Інтриги, заплутані історії, погоні, стрілянина — це все про детективи. Хто з нас відмовиться подивитися гостросюжетний серіал, який може полоскотати нерви? Читайте в нашому матеріалі топ-5 детективних серіалів, які вийдуть у 2021 році.

Дата виходу: січень.

Хто пам’ятає, як років 20 тому крутий Вокер у прекрасному виконанні Чака Норріса безстрашно боровся зі злочинністю? Так ось, у 2021 році серіал відновлює свою роботу. Ось тільки роль Вокера тепер виконуватиме Джаред Падалекі, який підкорив серця мільйонів дівчат після 15 сезонів серіалу «Надприродне». Думаємо, буде дуже спекотно!

Дата виходу: 11 лютого.

Цей серіал — сиквел трилера «Мовчання ягнят». Головна героїня — агентка ФБР Кларисса Старлінг, роль якої виконує Ребекка Брідс. Події серіалу відбуваються в 1993 році. Сюжет побудований навколо особистого життя Кларисси. Глядачі зможуть з’ясувати, через що героїні довелося пройти і що спонукало її повернутися до полювання на серійних убивць і сексуальних маніяків після зіткнення з Ганнібалом Лектером і Буффало Біллом.

Дата виходу: березень.

Ідеальних злочинів не буває, адже після кожного з них залишаються сліди. Якщо деякі сліди ще можна побачити, то частину з них можуть виявити тільки обрані професіонали високого рівня за допомогою сучасного обладнання. Саме з цією метою в складі МВС засновано нову структуру — Особливу Слідчу Агенцію ( «О.С.А.»), співробітники якої за допомогою досліджень і новітньої техніки розслідують складні злочини. Дивіться детективний серіал «Слід» з понеділка по четвер о 15:40 на телеканалі СТБ!

Дата виходу: весна.

Восьмисерійний детективний драматичний серіал, що розповідає історію подвійного життя найвідомішого маніяка Радянського Союзу Андрія Чикатила і розслідування його злочинів. Хіба можна ще щось додати? Залишається тільки чекати прем’єри!

Дата виходу: осінь.

Уже ніхто й не сподівався, але чудеса трапляються. Один із найвідоміших детективних серіалів сучасності — «Декстер» — через 8 років знову з’явиться на екранах. Поки відомо тільки те, що Майкл Голл повернеться до своєї головної ролі. Всього планують відзняти 10 епізодів. Крім того, в серіалі очікуються нові персонажі — мати і дочка, відомі як Анжела та Одрі.

