День молоді України: історія і традиції

День молоді – національне свято молодих людей, яке щороку відзначається в останню неділю червня. У 2021 році воно припадає на 28 число. Актриса Даша Трегубова розповіла, як любить святкувати День молоді. Про історію і традиції свята – читайте в матеріалі.

День молоді: історія

Історія святкування Дня молоді бере свій початок з 1994 року. 25 років тому 22 червня тодішній Президент Леонід Кравчук видав указ про встановлення свята в Україні.

Цього дня по всій країні проходять святкові заходи, організовані завдяки підтримці влади. Дійовими особами свята виступає молодь.

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День молоді: традиції

На сьогоднішні в Україні існує понад тисячу молодіжних організацій, які фінансуються державою. Традиційно у День молоді в Україні прийнято заохочувати і нагороджувати успіхи найталановитішої молоді в різних професійних галузях. Щороку Кабмін вручає з цієї нагоди 60 премій. Усе це спрямоване на розвиток молоді, яка є майбутнім країни.

Слід зазначити, що молоддю вважаються люди віком 18–35 років, чисельність яких, згідно зі статистикою, в Україні становить понад 22% від загальної кількості жителів. Однак, згідно з офіційними нормами Всесвітньої організації здоров’я, під цю категорію потрапляють люди до 44 років.

До слова, Всесвітній день молоді відзначається щороку 10 листопада.

Талановита актриса і прекрасна мама Даша Трегубова розповіла, чому новий формат свята їй подобається набагато більше і як вона любить відзначати День молоді.

День молоді – чудове свято! Насправді, ми його ще зі школи святкували, збиралися великою компанією і тусувалися. Зараз теж не пропускаємо найяскравіші івенти в цей день. Але найбільше мені подобається, що зараз у цього свята з’являється соціальний підтекст. На зміну веселим, але безглуздим флешмобам і тусовкам приходять круті ідеї та акції, які покликані поліпшити світ навколо. Вони збирають кошти для дитячих лікарень, притулків для тварин, будинків для літніх людей, піклуються про навколишнє середовище. У мене в оточенні багато людей переходять на усвідомлене споживання, відмовляються від пластику і бездумного засмічення планети. Вони закликають до адекватності і толерантності, яка необхідна в сучасному світі. Загалом, сучасний День молоді – він про те, що сучасні люди стали розумнішими, дорослішими, свідомішими і добрішими.

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