День молоді України: історія і традиції

День молоді – національне свято молодих людей, яке щороку відзначається в останню неділю червня. У 2021 році воно припадає на 28 число. Актриса Даша Трегубова розповіла, як любить святкувати День молоді. Про історію і традиції свята – читайте в матеріалі.

Історія святкування Дня молоді бере свій початок з 1994 року. 25 років тому 22 червня тодішній Президент Леонід Кравчук видав указ про встановлення свята в Україні.

Цього дня по всій країні проходять святкові заходи, організовані завдяки підтримці влади. Дійовими особами свята виступає молодь.

На сьогоднішні в Україні існує понад тисячу молодіжних організацій, які фінансуються державою. Традиційно у День молоді в Україні прийнято заохочувати і нагороджувати успіхи найталановитішої молоді в різних професійних галузях. Щороку Кабмін вручає з цієї нагоди 60 премій. Усе це спрямоване на розвиток молоді, яка є майбутнім країни.

Слід зазначити, що молоддю вважаються люди віком 18–35 років, чисельність яких, згідно зі статистикою, в Україні становить понад 22% від загальної кількості жителів. Однак, згідно з офіційними нормами Всесвітньої організації здоров’я, під цю категорію потрапляють люди до 44 років.

До слова, Всесвітній день молоді відзначається щороку 10 листопада.

Талановита актриса і прекрасна мама Даша Трегубова розповіла, чому новий формат свята їй подобається набагато більше і як вона любить відзначати День молоді.

