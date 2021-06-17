9 магічних секретів для молодят від циганської ясновидиці Рубіни Цибульської
17.06.2021
Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» циганська ясновидиця Рубіна Цибульська ексклюзивно поділилася з читачами stb.ua секретами щасливого сімейного життя.
- У перший день заміжжя під ліжко потрібно покласти ніж, який використовувався в побуті у вашому домі. Залиште його там на місяць, а потім закопайте в землю. Це вбереже шлюб від втручань рідні і згладить сварки між молодятами.
- Відламайте правою рукою шматочок весільного короваю і залиште на 21 день. Після – замочіть в молоці і згодуйте собаці. Це необхідно для того, щоб чоловік ваш був господарем і добувачем для сім’ї.
- Простирадло, на якому спали молодята в першу ніч, зберегти і не прати, поки не з’явиться дитина. Цей спосіб допоможе завагітніти і забезпечити успішні пологи.
- Відріжте від подарованих на весілля троянд два бутони і покладіть під подушку в шлюбну ніч, а потім заберіть і висушіть. Зберігайте їх разом перший рік шлюбу. Так ви посилите любов свого чоловіка або дружини.
- Роздайте все, що залишилося після весільного столу, всім охочим, хто прийшов розділити з вами радість весілля. Так ви внесете у свою молоду сім’ю достаток і повагу.
- Переступаючи поріг будинку, де будете жити, в перший день свого сімейного життя, візьміться за руки. Чоловік повинен зробити перший крок, а слідом дружина. Цей обряд посилить підтримку і взаєморозуміння молодих.
- Для залучення благополуччя в шлюбі молодим відразу після одруження під ноги необхідно кидати зерно. Це може бути пшоно, жито, овес.
- Щоб шлюб не розпався одразу після весілля, потрібно під час святкування обв’язати руки нареченого і нареченої червоною стрічкою, і так вони повинні випити кожен зі свого келиха солодкий алкогольний напій (шампанське, лікер, наливка). Але не горілку!
- Якщо молодятам випала можливість з’єднати свою долю в ту пору року, коли вони можуть посадити дерево (де завгодно, в тому місці, в якому вони його зможуть відвідувати і воно буде в безпеці), то варто використовувати цей шанс. Тому що дерево буде сприймати вас, як рідних, тим самим посилюючи енергетику обох і вашого союзу в цілому. Те ж саме варто зробити в перші пів року після народження дитини. Піднесіть дитя до дерева відразу після посадки, дайте йому торкнутися саджанця. Це дерево буде оберігати ваше чадо від хвороб і невдач, поки росте.
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