Трійця — одне з дуже важливих християнських свят. Цього року День Святої Трійці 2021 святкують 20 червня. Недарма це свято називають днем народження Церкви. День Трійці завжди припадає на неділю. Про те, що можна та не можна робити цього дня, розповіла екстрасенс та експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Олена Курилова.

Більше на тему: Привітання з Трійцею у віршах і прозі

Для того, щоб цей день приніс вашій родині добробут, варто розібратися, що можна, а що категорично заборонено робити на Трійцю.

Ясновидиця Олена Курилова рекомендує на Трійцю прикрасити будинок травами або гілками дерев. Серед них можна використовувати дуб, березу, клен, липу. Але не можна приносити у будинок осику та вербу.

Також екстрасенс вважає, що День Святої Трійці — ідеальний час для заручин:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.