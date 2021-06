Тенденції літа 2021 року гарантовано задовольнять будь-який смак. Одяг оверсайз, домашнє та спортивне вбрання ідеально підійдуть для всіх, хто любить комфорт. А ті, хто хоче повністю отримувати вітамін Д та оголюватися, можуть покладатися на такі тренди, як бюстгальтери без кісточок, вирізи і мініспідниці. Більше про літні тренди 2021 року — читайте в нашому матеріалі.

Широкі сорочки-бойфренди, дуже вільні костюми і блейзери, мішкуваті джинси і штани чинос — це, безперечно, мода вільного крою. Мода на широку ногу була присутня у всіх великих колекціях протягом усього Тижня моди. І це не дивно, адже комфорт — кредо сучасних реалій домашнього офісу і карантину.

Шорти і мініспідниці ― саме те, що треба в розпал літнього сезону 2021. Багато дизайнерів також дали рекомендації щодо стилю: більшість моделей вийшли на подіум у топах з довгими рукавами і взутті на плоскій підошві (чоботях або сандалях).

Вітрівки, трикотажні вироби, спортивні костюми і велосипедки: мода в спортивному стилі відтепер всюди. Крім того, тренди диктують правила, які віднедавна сміливо вкоренилися на показах: поєднувати спортивні речі з витонченими жіночими деталями. Це можуть бути аксесуари, взуття або сумка.

Багатошаровість у стилі створює захопливий вигляд. Новим трендом літа 2021 року, безумовно, є сітка. Моделі передових дизайнерів одягали на показах сорочки в сіточку поверх блуз. Ба більше, сітка може бути і на спідницях, на верхньому одязі і навіть у вигляді сумки.

Ще одна «гола» тема: топи з бюстгальтером — нові кроп-топи або, іншими словами, спортивні бюстгальтери. Фасон підходить для офісу в поєднанні з піджаками і брюками із завищеною талією або спідницями.

Об’ємні ефектні рукави у вигляді балонів і ліхтарів уже були одними з головних тенденцій моди влітку 2020 року. Цьогоріч вони залишаться з нами. Деякі дизайнери навіть пішли ще далі і підкреслили топи, пальто і сукні своїх нових колекцій ефектно загостреними підплічниками.

Батик, клаптикове шиття, квіткові візерунки. Якщо з однотонною модою і витонченими монохромними образами хочеться розпрощатися, то влітку на допомогу прийдуть такі тренди: яскраві кольори, принти і поєднання візерунків у всіх можливих варіаціях.

