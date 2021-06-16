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Банани в беконі із сирними кульками: рецепт від Вадима Бжезинського

16.06.2021

На карантині, як ніколи, хочеться побалувати себе всякими смаколиками. Учасник «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський розповів, як приготувати дуже смачні ласощі ― банани в беконі із сирними кульками ― в домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!

Інгредієнти:

  • Банан ― 1 шт.
  • Бекон (сирокопч.) ― 3 слайси
  • Бальзамічний оцет ― 1 ст. л.
  • Соєвий соус ― 1 ст. л.
  • Цукор білий ― 3 ч. л.
  • Вершкове масло ― 20 г
  • Лимон (сік) ― 1 шт.
  • Креветки ― 3 шт.
  • Яблучний сидр ― 50 мл
  • Борошно (пшеничне) ― 1 ст. л.
  • Кокосова стружка ― 1 ст. л.
  • Олія для фритюру
  • Сир «Дорблю» ― 20 г
  • Сир «Філадельфія» ― 50 г
  • Бренді ― 0,5 ч. л.
  • Фісташка ―  2 ст. л. 
  • Персики (консервовані)  ― 100 г

Спосіб приготування:⠀

  1. Очищаємо банани від шкірки і ріжемо на 3 однакові частини (3―4 см), скроплюємо соком лимона (0,5 шт.), щоб банани не потемніли.
  2. Обмотуємо шматочки банана беконом.
  3. Обсмажуємо до золотистої скоринки на вершковому маслі. Додаємо соєвий соус, бальзамічний оцет і цукор. Карамелізуємо 1 хв.
  4. В окремій ємності робимо кляр: сидр + борошно.
  5. Очищаємо креветки, занурюємо в кляр, потім у кокосову стружку. Після чого обсмажуємо до золотистого кольору у фритюрі.
  6. Креветки викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
  7. Змішуємо сир: «Дорблю» + «Філадельфія». Додаємо бренді і з отриманої суміші формуємо кульки діаметром ~ 3 см.
  8. Кульки обвалюємо  в дробленій фісташці.
  9. Беремо персики, додаємо цукор і і лимонний сік (0,5 шт.). Перебиваємо все блендером до однорідності.
  10. Викладаємо все на тарілку, сирні кульки поливаємо персиковим соусом і їмо.

Смачного!

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