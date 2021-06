Як пройшла церемонія нагородження кінопремії «Золота Дзиґа» (ВІДЕО)

12 червня Українська кіноакадемія оголосила імена переможців п’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа». 12-серійний проєкт «Спiймати Кайдаша», знятий на замовлення телеканалу СТБ, став найкращим ігровим серіалом 2020 року. А шоуранерка серіалу, сценаристка, драматургиня і режисерка Наталка Ворожбит — відкриттям року. Як пройшла церемонія нагородження кінопремії «Золота Дзиґа» — дивіться у відео!

Дивитись онлайн «Спiймати Кайдаша»

Більше на тему: «Спіймати Кайдаша» — найкращий ігровий серіал, а Наталка Ворожбит — відкриття року. Як пройшла церемонія нагородження кінопремії «Золота Дзиґа»

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.