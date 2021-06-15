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Як пройшла церемонія нагородження кінопремії «Золота Дзиґа» (ВІДЕО)

15.06.2021

12 червня Українська кіноакадемія оголосила імена переможців п’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа». 12-серійний проєкт «Спiймати Кайдаша», знятий на замовлення телеканалу СТБ, став найкращим ігровим серіалом 2020 року. А шоуранерка серіалу, сценаристка, драматургиня і режисерка Наталка Ворожбит — відкриттям року. Як пройшла церемонія нагородження кінопремії «Золота Дзиґа» — дивіться у відео!

Дивитись онлайн «Спiймати Кайдаша»

Video: Як пройшла церемонія нагородження кінопремії «Золота Дзиґа» (ВІДЕО)

12 червня Українська кіноакадемія оголосила імена переможців п’ятої Національної кінопремії Золота Дзиґа. Як пройшла церемонія нагородження кінопремії Золота Дзиґа, дивіться у відео

Більше на тему: «Спіймати Кайдаша» — найкращий ігровий серіал, а Наталка Ворожбит — відкриття року. Як пройшла церемонія нагородження кінопремії «Золота Дзиґа»

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