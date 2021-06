Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 16 червня 2021 року. Як правильно провести середу? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 16 червня 2021 року від експертів СТБ.

День сприятливий у комерційному плані. Реклама і продажі матимуть великий успіх. До того ж можете сміливо робити дорогі покупки ― гаджети або побутову техніку.

На роботі контролюйте свої емоції. Є ризик ухвалити неправильне рішення саме через надмірну емоційність. Навіть якщо відчуваєте злість або сильну радість, спробуйте спочатку заспокоїтися, а вже потім ухвалювати будь-яке рішення.

У цей день вам доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите відносини зі старим другом або знайомим. До того ж нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тому не уникайте їх.

Цей день принесе для вас сприятливі результати у фінансовій сфері. Не виключено, що вас чекає додатковий заробіток або істотна надбавка до вашої зарплати. З іншого боку, потрібно бути дуже уважним з власними витратами ― на радощах ви можете купити більше, ніж вам потрібно.

У цей день будьте дуже обережні з фінансами, особливо з рахунками і банківськими картками. Є великий ризик наштовхнутися на афериста або загубити картку на вулиці. Також не варто робити великих покупок, адже є ризик придбати неякісний товар, який не прослужить вам довго.

Будьте на роботі спокійними і врівноваженими. Агресія або злість можуть зіграти з вами злий жарт. Ви можете зіпсувати відносини з колегами або вищим керівництвом. Тому максимально тримайте себе в руках і не брешіть про когось.

Вас буде дуже легко розгнівати, тому не плануйте зустрічей з людьми, які теоретично можуть вас роздратувати або ж принести негатив.

Нещодавно на роботі ви припустилися помилки, про яку вам постійно нагадують колеги. Не переживайте і пам’ятайте, що все можна виправити, головне приділити цьому час.

На роботі спробуйте більше цінувати свій власний час. Не пересиджуйте по кілька годин і вчіться казати “ні” на пропозиції, які забиратимуть ваш особистий час або навіть сон. Ви зможете працювати більше і краще тільки тоді, коли навчитеся більше відпочивати і цінувати свої сили.

Намагайтеся не квапити події і вирішувати проблеми тільки в міру їх появи. Не вдавайтесь до серйозних змін у роботі самостійно, постарайтеся постійно радитися з колегами.

Незабаром вас може очікувати ситуація, яка потребуватиме багато сил. Використовуйте час, який зараз є, для наведення порядку в справах, оселі чи на роботі. Монотонна і скрупульозна робота вам добре вдаватиметься ― скористайтеся цим шансом.

Займайтеся несуттєвими, дрібними питаннями. Астрологи не рекомендують у середу вести справи, які стосуються нерухомості.

